Seit Freitag ist der Vorverkauf der limitierten 10inch Vinyl Single „Balls To The Wall / Symphony No.40 in G Minor“ der deutschen Metallegende ACCEPT, die am 5. Oktober diesen Jahres erscheint gestartet!



Beide Songs stammen von ihrem kommenden Live-Album »Symphonic Terror – Live at Wacken 2017«, das am 23. November veröffentlich wird.



SIDE A – Balls To The Wall

LIVE AT WACKEN OPEN AIR 2017, with CNSO Symphony Orchestra



SIDE B – Symphony No.40 in G Minor

LIVE AT WACKEN OPEN AIR 2017, with CNSO Symphony Orchestra



Jetzt unter dem folgenden Link vorbestellen: