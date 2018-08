METAL ALLEGIANCE begann als eine Feier des Heavy Metals, angetrieben durch die innige Bindung zwischen hoch verehrten Wegbereitern der extremen Musikszene, bewaffnet mit einer Liste von Mitwirkenden auf (und abseits) der Bühne, die sich wie ein Wikipedia-Eintrag über das Genre lesen lässt. Das zweite Studioalbum mit dem Titel »Volume II – Power Drunk Majesty« wird am 07. September via Nuclear Blast Entertainment veröffentlicht werden. Ein adrenalingeladenes, thrashiges, grooviges, treibendes, vielfältiges neues Album, das seinem nicht weniger beeindruckenden Vorgänger in nichts nach steht.

Heute veröffentlicht die Band mit „Bound By Silence“ (feat. John Bush) bereits die dritte Single der kommenden Platte. Das offizielle Video gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/2535DYnw78U

Alex Skolnick kommentiert: „John Bush dazu zu bringen, bei „Bound By Silence“ zu singen, fühlt sich wie ein echter Coupe an. Er hat die perfekte Stimme für diesen Song, genauso wie die Fähigkeit, die Intensität der Texte richtig in Szene zu setzen. Ein großartiger Bestandteil der MA-Familie.“

Mark Menghi fügt hinzu:

„Bound By Silence“ erzählt die wahre Geschichte eines erstaunlichen Vietnamkrieg-Veterans, einer tapferen Seele, die mir nur wenige Monate vor seinem Tode eine unglaubliche Geschichte erzählte. Es ist ein sehr persönliches Lied für mich. Für immer durch die Stille gebunden – forever bound by silence.“

Bestellt »Volume II – Power Drunk Majesty« jetzt digital vor und erhaltet damit auch ‚Bound by Silence‘, ‚Voodoo Of The Godsend‘ und ‚Mother Of Sin‘ als Sofort-Download oder streamt die Songs: http://nblast.de/MAMotherOfSin

Hier könnt ihr die Platte physisch vorbestellen: www.nuclearblast.com/metalallegiance2-pdm

Das Video zur erste Single ‚Mother Of Sin‘ (featuring Bobby „BLITZ“ Ellsworth (OVERKILL)) gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/sxDy11uRxNc

‚Voodoo Of The Godsent‘ (featuring Max Cavalera) erschien hier: https://www.youtube.com/watch?v=AXqhvUVV23I

»Volume II – Power Drunk Majesty« wurde von Mark Menghi und Alex Skolnick produziert. Um Mix & Mastering kümmerte sich Mark Lewis (MRL Studios). Das Cover-Artwork wurde von Marcelo Vasco (SLAYER, MACHINE HEAD, SOULFLY, HATEBREED) und Rafael Tavares entworfen.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. The Accuser (feat. Trevor Strnad)

2. Bound by Silence (feat. John Bush)

3. Mother of Sin (feat. Bobby Blitz)

4. Terminal Illusion (feat. Mark Tornillo)

5. King with a Paper Crown (feat. Johan Hegg)

6. Voodoo of the Godsend (feat. Max Cavalera)

7. Liars & Thieves (feat. Troy Sanders)

8. Impulse Control (feat. Mark Osegueda)

9. Power Drunk Majesty (Part I) (feat. Mark Osegueda)

10. Power Drunk Majesty (Part II) (feat. Floor Jansen)

Das thrashig gehaltene Album verbindet Old-School Legenden mit den modernen Metallern der Szene und das Ergebnis sind groovige, spannungsgeladen Hymnen, die sich mit dem frustrierenden Zustand dieser Welt auseinandersetzen.

Die Liste der Musiker für „Volume II – Power Drunk Majesty“ beinhaltet Trevor Strnad (THE BLACK DAHLIA MURDER), John Bush (ARMORED SAINT), Bobby „BLITZ“ Ellsworth (OVERKILL), Mark Tornillo (ACCEPT), Nita Strauss (ALICE COOPER), Max Cavalera (SOULFLY), Joe Satriani, Floor Jansen (NIGHTWISH), Johan Hegg (AMON AMARTH). Gleichzeitig ist es die Rückkehr von Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Andreas Kisser (SEPULTURA), und Troy Sanders (MASTODON).

