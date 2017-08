Endlich ist es soweit! Heute veröffentlichen die Heavy Metal-Pioniere ACCEPT ihr langersehntes neues Album »The Rise Of Chaos«. Das vierte Album bei Nuclear Blast verspricht die Großtaten der drei vorherigen Alben – »Blood Of The Nations«, »Stalingrad« und »Blind Rage« – nahtlos weiterzuführen.

Heute enthüllen ACCEPT zudem den dritten Track-by-Track Trailer, in dem Wolf Hoffmann über folgende Titel spricht: ‚What’s Done Is Done‘, ‚Worlds Colliding‘, ‚Carry The Weight‘ und ‚Race To Extinction‘. Klickt hier: https://youtu.be/O8OtmddBUAg

»The Rise Of Chaos« ist in folgenden Formaten erhältlich:

DIGI

CD

BOX (DIGI, 2LP PIC, slipmat, poster, photo card)

2LP 180g (black) in gatefold

Und EXKLUSIV nur im NB Mailorder:

2LP 180g (red) in gatefold

2LP (orange+red splatter)

2LP 180g (NB anniversary green) in gatefold

2LP Gold vinyl (framed)

Silver Mirror Board BOX

Dies ist die Trackliste zu »The Rise Of Chaos«:

01. Die By The Sword

02. Hole In The Head

03. The Rise Of Chaos

04. Koolaid

05. No Regrets

06. Analog Man

07. What’s Done Is Done

08. Worlds Colliding

09. Carry The Weight

10. Race To Extinction

Bestellt Euch hier das neue Album: http://nblast.de/AcceptRiseOfChaosNB

Hier erhaltet Ihr die digitale Version des Albums: http://nblast.de/AcceptDigital

Das facettenreiche Artwork zur neuen Platte stammt aus der Feder von Gyula Havancsák.

ACCEPT – Live:

Deutschland-Daten werden präsentiert von Rock Hard, Rocks, Rock it, Musix, Start, Piranha, Metal.de & Wacken Radio:

12.01.18 DE Hamburg – Mehr! Theater

13.01.18 DE Filderstadt – Filharmonie

14.01.18 DE Munich – TonHalle

16.01.18 DE Leipzig – Haus Auensee

17.01.18 DE Berlin – Huxleys

19.01.18 DE Geiselwind – Eventzentrum

20.01.18 CZ Zlín – Euronics

21.01.18 HU Budapest – Barba Negra

23.01.18 IT Milano – Live Music Club

24.01.18 CH Zurich – Komplex 457

26.01.18 ES Barcelona – Sala Razzmatazz

27.01.18 ES Madrid – La Riviera

28.01.18 ES Bilbao – Santana 27

30.01.18 FR Saint-Étienne – Le FIL

01.02.18 FR Lille – L’Aéronef

02.02.18 DE Saarbrücken – Garage

03.02.18 CH Lausanne – Les Docks

04.02.18 DE Frankfurt – Batschkapp

06.02.18 NL Eindhoven – Effenaar

07.02.18 BE Antwerpen – Trix

08.02.18 UK London – Koko

09.02.18 DE Oberhausen – Turbinenhalle

11.02.18 DK Copenhagen – Vega

12.02.18 NO Oslo – Rockefeller

14.02.18 SE Gothenburg – Trädgår’n

15.02.18 SE Stockholm – Cruise

17.02.18 FI Turku – Logomo

18.02.18 FI Helsinki – The Circus

