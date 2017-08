Die Recklinghauser Post-Hardcore-Truppe ALAZKA hat das brandneue Musikvideo zu ihrer neuen Single ‚Ghost‘ veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem Debütalbum, »Phoenix«, das am 1. September via Arising Empire und SharpTone Records erscheint.

Die Band kommentiert: „‚Ghost‘ ist einer unserer eindeutigeren Songs. Seine Message ist recht simpel. Wenn dich deine Vergangenheit wie ein Geist verfolgt, liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass du sie selbst nicht loslassen kannst. Erst wenn wir einen zweiten Blick riskieren und sie akzeptieren, können wir uns selbst befreien und weiterziehen.“



Schaut euch die Premiere auf Alternative Press jetzt hier an: http://www.altpress.com/features/entry/alazka_premiere_music_video_ghost Holt euch den Song hier: https://alazka.lnk.to/Ghost

Bestellt euch »Phoenix« hier vor: http://geni.us/AlazkaPhoenix

Die Band hat kürzlich ihre Headliner-Tour durch Europa für September 2017 angekündigt. Als Support werden sie begleitet von der schwedische Alternative Rock/Metal-Band IMMINENCE und dem heißesten Pop Punk Newcomer aus Texas, ACROSS THE ATLANTIC.



Die Band kommentiert: „Wir freuen uns enorm euch auf dieser Tour endlich unser neues Album Phoenix präsentieren zu können und all die altbekannten, wie auch neue Gesichter zu sehen! Wir sind froh auf dieser Reise die Jungs von IMMINENCE und ACROSS THE ATLANTIC, zwei sehr talentierte und energiegeladene Bands, dabei zu haben! Wir können es kaum erwarten, bis die Tour endlich beginnt und euch zu zeigen, woran wir so lange gearbeitet haben!“



ALAZKA PHOENIX 2017

Special Guests: IMMINENCE, ACROSS THE ATLANTIC

17.09.17 Germany Hannover @ Mephisto

18.09.17 Germany Dortmund @ FZW

19.09.17 UK Cardiff @ Fuel

20.09.17 UK London @ The Black Heart

22.09.17 Germany Trier @ Exhaus

23.09.17 Switzerland Aarau @ Kiff

24.09.17 Italy Milan @ Circolo Svolta

25.09.17 Austria Wien @ Chelsea

26.09.17 Germany Berlin @ Musik & Frieden

27.09.17 Poland Warsaw @ Hydrozagadka

28.09.17 Czech Rep Prague @ Rock Cafe

29.09.17 Germany Dresden @ Konk Klub

30.09.17 Germany Karlsruhe @ Stadtmitte

Quelle: www. gordeonmusic.de

