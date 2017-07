Die Heavy Metal-Pioniere Accept stehen mit einem neuen Album im Gepäck in den Startlöchern! The Rise Of Chaos heißt das Werk, das am 4. August in die Läden kommen wird. Das vierte Album bei Nuclear Blast verspricht die Großtaten der drei vorherigen Alben – Blood Of The Nations, Stalingrad und Blind Rage – nahtlos weiterzuführen.

Heute enthüllt die Band den zweiten Albumtrailer, in dem Wolf Hoffmann weitere Details zum neuen Album bezüglich den Aufnahmen, des Sounds und des Entstehungsprozesses verrät. Hier könnt Ihr Euch das Video anschauen:



Es ist nicht nur der Produzent, der unseren Sound so gut macht, denn dieser ist eine Kombination aus vielen verschiedenen Elementen. Die Band selbst hat ihren eigenen Sound und sogar die Riffs haben einen gewissen Sound – erst die Kombination aus allem macht uns zu Accept! Mein Ziel ist es, dass wir immer besser werden in dem was wir tun, ohne uns zu verändern. Warum auch? Wir haben unseren Stil gefunden, haben einen tollen Sänger, einen tollen Produzenten und ein klasse Team – es gäbe keinen Grund, daran irgendetwas zu ändern. (Wolf Hoffmann)

