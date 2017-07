Rings Of Saturn: veröffentlichen Gitarren-Playthrough von ‚Parallel Shift‘

Die Bay Area Technical Death Überflieger Rings Of Saturn sind zurück mit ihrem vierten Studioalbum Ultu Ulla, das am 28. Juli über Nuclear Blast erscheint. Mit dieser Scheibe zeigt das Alien Deathcore Quartett eine neue, esoterische Seite des Heavy Metals. Nach der Veröffentlichung ihrer zweiten Single Parallel Shift in Form eines Lyricvideos, liefert die Band nun ein exklusives Gitarren-Playthrough des Tracks auf Guitar World! Seht es hier:

http://www.guitarworld.com/artist-news/rings-saturn-premiere-parallel-shift-playthrough-video/31382

