Acid Mammoth – Under Acid Hoof

Artist: Acid Mammoth

Herkunft: Athen, Griechenland

Album: Under Acid Hoof

Genre: Doom

Spiellänge: 34:38 Minuten

Release: 24.01.2020

Label: Heavy Psych Sound

Link: https://www.facebook.com/acidmammoth

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Chris Babalis Jr.

Gitarre – Chris Babalis Sr.

Bass – Dimosthenis Varikos

Schlagzeug – Marios Louvaris

Tracklist:

1. Them!

2. Tree Of Woe

3. Tusks Of Doom

4. Jack The Riffer

5. Under Acid Hoof

Da wälzt sich im neuen Jahr bereits ein gewaltiges Doom Mammut über die Ebenen. Die Griechen von Acid Mammoth werden am 24.01.2020 ihr zweites Album mit dem Titel Under Acid Hoof herausbringen.

Veröffentlich wird Under Acid Hoof beim auf Stoner und Doom spezialisierten italienischen Kult Label Heavy Psych Sounds.

Wie bei Heavy Psych Sounds üblich, erscheint das Album als CD und in verschiedenen Vinylvarianten. Hier die Varianten: Black Vinyl, Gold Vinyl (350 Stück), Solid Red Vinyl (250 Stück) und auch eine Testpressung (15 Stück) ist beim Label direkt für die Sammler zu ergattern.

Acid Mammoth haben es wirklich geschafft, mit ihren Album Under Acid Hoof die erste Doomwalze für 2020 loszulassen. Fünf Tracks enthält das Album, welches eine Symbiose aus dunklem, heftigem und fuzzigem Doom darstellt. Jeder der einzelnen Songs trägt gewaltig zu diesem schweren Gesamtwerk bei.

Das hellenische Quartett Acid Mammoth um das Vater und Sohn Gespann (Chris Babalis Jr. und Chris Babalis Sr.) bietet uns auf dem Longplayer ein Mammut an doomigen Riffs und fuzzigen Melodien, begleitet von bösen brummigen Basslinien und heftigem Schlagzeuggetrampel. Fünf Acid Mammoth Songs, die laut mit ihren Acid Hufen stampfen. Dazu ein etwas schriller, aber klarer Gesang.

Mammoth steht in der deutschen Übersetzung ja nicht unbedingt nur für das vorzeitliche Rüsseltier, sondern auch für solche Attribute wie: riesig und gigantisch!

Mehr ist dem dann auch nicht mehr hinzuzufügen, denn Under Acid Hoof ist ein riesiges und gigantisches Album geworden und hinterlässt bei den Doomern sicherlich einige Fußstapfen, in die noch getreten werden muss. Dieser Acid Hoof hinterlässt große Fußstapfen für das Jahr 2020.

Die einzelnen Nummern hier jetzt hervorzuheben, würde dem Gesamtwerk des Longplayers nicht gerecht, denn jede Nummer fügt sich individuell zu einem Gesamtwerk! Großartiger Doom, dem nichts hinzuzufügen ist!!!

Einziger Wermutstropfen bleibt, dass Under Acid Hoof mit knappen 35 Minuten leider etwas kurz geraten ist. Dafür gibt es auch leichte Abzüge in der B-Note! An den Songs kann man sich eigentlich überhaupt nicht satthören!

Tolles Album einer Band, die ich hoffe, spätestens auf dem nächsten Heavy Psych Sounds Festival in Deutschland zu sehen!

Fans solcher Bands wie Electric Wizard, Monolord oder Sleep dürften von den griechischen Doomern Acid Mammoth angetan sein.