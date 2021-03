Aeonblack: veröffentlichen „The Phantom Of Pain“ Videoclip

Seit dem 26. Februar steht das zweite Album The Time Will Come der Süddeutschen Heavy/Power Metaller von Aeonblack in den Läden. 53 Minuten feinster traditioneller Heavy Metal, der beweist das „traditionell“ nicht gleich „altbacken“ klingen muss, sondern durchaus mit einer gehörigen Portion Spielfreude vorgetragen werden kann. Ab sofort gibts mit The Phantom Of Pain einen Videoclip auf dem MDD Youtube Channel der das Herz eines jeden Fans dieses Genres höher schlagen lassen sollte! The Time Has Come bekommt ihr überall dort wo es gute Musik gibt!

MDD: http://mdd-records.de/aeonblack (CD + Bundle)

Amazon: https://amzn.to/36wpCxC

http://aeonblack.de

Quelle: MDD Records