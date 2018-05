Agent Blå gehören zu den spannendsten schwedischen Newcomer-Bands des letzten Jahres und sind Teil einer neuen musikalischen Bewegung aus Göteborg, die bereits großartige Bands wie Makthaverskan, Westkust, School ’94 und Holy Now hervorgebracht hat. Nun kündigt die Band mit Medium Rare eine neue 4-Track EP an, die auf das von der Presse gefeierte selbstbetitelte Debütalbum folgt und am 1. Juni auf Through Love Records in Deutschland erscheint.

Die Band, die ihren shoegazigen Indie-Pop selbst sehr passend als Death-Pop bezeichnet, veröffentlicht heute mit Another Reason To Cut Off An Ear auch gleich einen ersten Song, den ihr euch hier schön mal anhören könnt:

Agent Blås Markenzeichen ist die jugendliche Überschwänglichkeit ihrer Songs, die hoffnungsvoll in die erste große Liebe schreitet und dabei die täglichen Aufgaben aus Schule und Arbeit in Hoffnung, Frust und allem was es dazwischen noch so gibt, verpackt.

„Weil in Agent Blås vermeintlicher Abgründigkeit so viel jugendlicher Trotz mitschwingt. Weil ihre vermeintlich altklugen Texte über Hoffnung (…) herrlich naiv sind. Und weil ihre Songs einfach verdammt gut sind. Vor allem offenbaren sie bei aller Raffinesse viel Potential“

– VISIONS #291 „Akustisch besaufen kann man sich am Debüt der fünf Schweden hervorragend.“

– Sonic Seducer #06_17

Wie viele „Jugendbands“ in Schweden, startete die Geschichte Agent Blås an Open-Mic-Nächten in Göteborg, Schweden. Die mittlerweile zwischen 18 und 21 Jahre alten Felix Skorvald (Gitarre), Lucas Gustavsson (Gitarre) und Emilie Alatalo (Gesang) spielten dabei Joy Division-Cover gegen eine andere Gruppe, bestehend aus Josefine Tack (Bass, Gesang) und Arvid Christensen (Drums), welche das spätere Line-Up Agent Blås durch ihre gemeinsame Liebe zu Bands wie Slowdive und Joy Division erweitern sollten. Im Dezember 2015 wurde ihre Debütsingle Strand in Schweden veröffentlicht und sorgte damit für reichlich Aufmerksamkeit in der skandinavischen Indie-Gemeinde. Ausschlaggebend war ihr einzigartiger Mix aus Goth-Rock, Dream-Pop und Post-Punk, aus dem das von ihnen neugegründete Genre „Death-Pop“ entstand. Nach der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums im Sommer 2017 ist nun auch Co-Produzent und Keyboarder Tobias Bauer der Band beigetreten. Agent blå heißt im Englischen übersetzt „Agent blue“ und ist ein Verweis auf die Werke Agatha Christies und Borgias. „Agent blue“ ist der militärische Codename eines Entlaubungsmittels, welches im Vietnamkrieg zur Vernichtung von Graspflanzen insbesondere Reis eingesetzt wurde und blaue Streifen um die Fässer der US-Armee hinterließ. Mag sich das doch recht ätzend anhören, ist die Musik der Band gespickt mit dunklen Obertönen, die durchgehend liebevoll süßen Indie-Pop durchblicken lassen. Die limitierte Vinyl-Version kann ab sofort hier vorbestellt werden. Tracklist:

01. Another Reason To Cut Off An Ear [Stream]

02. Forget Me Not

03. Hindsight

04. Seasick www.facebook.com/agentbla

www.facebook.com/throughloverec

Kommentare

Kommentare