Aglasio: haben ihre neue Single „Trinitarian“ veröffentlicht

Die Progressive-Metal-Band aus Norddeutschland hat am 09.09.2025 ihre neue Single Trinitarian herausgebracht – ein erster Vorgeschmack auf das kommende Album Ephemera, das im Februar 2026 erscheinen wird. Der Track verbindet thrashige und djentige Riffs mit progressiven Dynamiken, bleibt dabei aber stets eingängig. Gerade live konnte das Stück bereits überzeugen und sorgte für starke Resonanz beim Publikum.

Ein besonderes Highlight: Das Artwork zur Single wurde von der Bassistin der Band selbst mit Tinte auf Pergament gestaltet. Jeder Song des Albums wird mit einem solchen handgezeichneten Unikat versehen, was „Ephemera“ auch optisch zu einem besonderen Projekt macht. Musikalisch dürfen sich Hörer auf ein vielseitiges Werk freuen. Das kommende Album spannt den Bogen von Post- und Death-Metal bis hin zu sanfteren, atmosphärischen Klängen, die an Opeth erinnern.