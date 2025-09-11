Acid Death: kündigen ihr achtes Studioalbum „Evolution“ an und veröffentlichen die Details

Die griechischen Prog-Tech-Death-Metal-Pioniere Acid Death freuen sich, die Details ihres brandneuen, achten Studioalbums mit dem Titel Evolution bekannt zu geben. Wie bereits angekündigt, ist Evolution ein thematisches Album, das die Geschichte der menschlichen Evolution durch die Epochen hinweg erkundet. Das deutsche Label, die 7hard/7us Media Group GmbH, ist seit nunmehr zehn Jahren das musikalisches Zuhause von Acid Death. Gemeinsam wurde folgender Veröffentlichungsplan erstellt:

Digitale Single: The Gateway To Knowledge

Mit zwei beeindruckenden Gastauftritten:

– Kelly R Shaefer, der ikonische Sänger von Atheist Till The Dirt und Neurotica)

– James Murphy, der legendäre Gitarrist von Death, Obituary, Testament und vielen mehr

Veröffentlichungsdatum: 12. September

Zusätzlich wird das offizielle Lyric-Video zu The Gateway To Knowledge am 12. September auf dem YouTube-Kanal von 7us Premiere feiern. Seht es euch hier an:

Hier ist der Link zur digitalen Single The Gateway To Knowledge: https://bfan.link/the-gateway-to-knowledge

Single-Release: Rise Of Salvation (Digitale Single)

Veröffentlichungsdatum: 17. Oktober

Album-Release: Evolution (CD Digipack & Digital)

Veröffentlichungsdatum: 21. November

Evolution – Trackliste:

1. Singularity

2. Coded Dominion

3. The Rise Of Salvation

4. Γένεσις

5. Flesh Dancing In The Fire

6. The Gateway To Knowledge *

7. Humanity

8. Shadows Of Our Despair

9. Fallen Empires

10. Babel

11. (Walking) The Path To Certainty

12. Forging The Chains

Die Aufnahmen fanden von November 2024 bis Juni 2025 statt. Die Drums wurden in den legendären Sierra Studios in Athen, Griechenland, aufgenommen. Toningenieur: Alexandros Chrysidis.

Die Gitarren wurden in den Symbolic Π Studios in Athen, Griechenland, aufgenommen. Toningenieur: Costas Papadopoulos.

Die Vocals und der Bass wurden in den S.I.A. Recordings in Athen, Griechenland, aufgenommen. Toningenieure: Dennis Kostopoulos und Savvas Betinis.

Gemischt und gemastert wurden die Aufnahmen in den S.I.A. Recordings von Savvas Betinis.

Produziert wurde das Album von Acid Death, mit einer perfekten Symmetrie zwischen progressivem Sound und Aggression in einem modernen Album mit einem zeitgemäßen Konzept. Kelly R Shaefer und James Murphy sind mit Gastbeiträgen vertreten. Das Albumcover stammt vom berühmten griechischen Künstler John Nakos.

Acid Death sind äußerst stolz auf dieses Album, das mit Leidenschaft und Hingabe geschaffen wurde, und wir sind überzeugt, dass es bei den Fans überall Anklang finden wird.

Acid Death sind:

Savvas Betinis – Bassgitarre, Lead-Gesang

Dennis Kostopoulos – Lead- und Rhythmusgitarre

John Anagnostou – Lead- und Rhythmusgitarre

Kostas Alexakis – Schlagzeug und Percussion

Acid Death online:

https://www.facebook.com/AcidDeathGR/

https://www.instagram.com/aciddeathgr/#