Airborn: veröffentlichen neues Lyric-Video „Futuremaker“

Die Veteranen der italienischen Heavy Metal Szene, Airborn, haben soeben ein Lyric-Video zu ihrem Song Futuremaker veröffentlicht. Dies ist die zweite Vorab-Single ihres siebten Albums mit dem Titel Lizard Secrets: Part Three – Utopia, das die Trilogie abschließt und am 16. September 2025 auf CD und in digitalen Formaten erscheinen wird. Das Video zu Futuremaker kann hier angesehen werden:

Airborn wurden 1995 in Turin (Italien) gegründet und haben bisher fünf Alben veröffentlicht: Against The World (2001), D-Generation (2003), Legend Of Madog (2009), Dark Future Rising (2014), Lizard Secrets: Part One – Land Of The Living (2018) und Lizard Secrets: Part Two – Age Of Wonder (2020). Zudem gibt es zwei Live-Alben: Dinosaurs: 20 Years Live (2016) und Live Animals – 25 Years Of Wild Metal (2021). Airborn haben während ihrer 30-jährigen Karriere zahlreiche Touren, Shows und Festivals gemeinsam mit Bands wie Iron Savior, Masterplan, Freedom Call, Paragon, Korpiklaani, Elvenking, Tankard, Fates Warning, Cannibal Corpse, Sepultura und vielen anderen gespielt und sich so einen soliden Ruf in der europäischen Power/Heavy Metal Szene erarbeitet.

Lizard Secrets: Part Two – Age Of Wonder ist das epische Finale der Lizard Secrets-Trilogie. Es zeigt die 30-jährige Erfahrung und das Können von Airborn im klassischen Power Metal. Die zwölf Songs umfassende Tracklist ist vollgepackt mit den Trademarks der Band. Melodische Refrains, drückende Riffs und schnelle Double-Bass-Drum-Parts führen den Hörer bis zum Ende dieser beeindruckenden Reise, die 2018 mit Lizard Secrets: Part One – Land Of The Living begann.

Lizard Secrets – Part Three – Utopia – Trackliste:

1. Kings Of Melody

2. In Utopia

3. Forever Is A Long Time Coming

4. Futuremaker

5. Midnight Riders

6. Magic Bullet

7. Oil’s Well That Doesn’t End Well

8. Soldiers Of Misfortune

9. Skeleton Crew

10. Lizard Detective Agency

11. Steel Rat

12. My Own World

Lizard Secrets – Part Three – Utopia erscheint am 16. September 2025 über Fighter Records auf CD und in digitalen Formaten.

