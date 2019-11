Airbourne: veröffentlichen neues Video ‘Backseat Boogie’ , Deutschlandtour fast komplett ausverkauft, das Neue Album ‘Boneshaker’ ist vergangenen Freitag erschienen

AIRBOURNE haben ein neues Video zu ihrer aktuellen Single ‘Backseat Boogie’ veröffentlicht, das während ihrer ausverkauften Show im Kopenhagener Club Amager Bio letzten Monat entstanden ist und das zum ersten Mal die Reaktionen der Fans auf Songs des am Freitag erschienenen neuen Albums ‘Boneshaker’ zeigt. Das Video kann man sich HIER anschauen.

“Half filmed at a soundcheck last Tuesday and half filmed at a crazy sold out Danish club show – here’s Backseat Boogie to whet your appetite for a mega 2020 and the start of a two year Boneshaker World Tour,” so Frontmann Joel O’Keeffe.

Airbourne sind im Moment auf Tour, hier die Dates:

31.10 – Komplex – Zurich CH

01.11 – Haus Auensee – Leipzig DE

02.11 – Orpheum – Graz AT [SOLD OUT]

03.11 – Tonhalle – Munich DE [SOLD OUT]

06.11 – Arena – Vienna AT [SOLD OUT]

07.11 – Columbiahalle – Berlin DE

09.11 – Schlachthof – Wiesbaden DE [SOLD OUT]

10.11 – E-Werk – Cologne DE [SOLD OUT]

This is ‘Boneshaker’.

This is Airbourne.

Rock ‘n’ Roll For Life.