Doro: bei der Premiere des Kinofilms „Der letzte Bulle“

Gestern feierte der Kinofilm „Der letzte Bulle“ mit großem Erfolg Premiere in Bochum und Essen! Unter den Stargästen in der Essener Lichtburg: Rock-Queen DORO Pesch.

Doro verriet: „Es war ein persönlicher Wunsch von Regisseur Peter Thorwarth, dass ich eine neue, rockige Version des Bonnie Tyler Klassikers ´Holding Out For A Hero´ für seinen Film aufnehme.“ Der Titel ist auch auf der CD zum Film enthalten. DORO und ihr Song wurden in Essen mit frenetischem Applaus gefeiert – wie natürlich allen voran der tolle Film und seine Darsteller Henning Baum, Maximilian Grill & Co. auch!

Offizieller Kinostart von „Der letzte Bulle“ ist der 7.11.2019.