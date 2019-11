Exmortus: „Legions of the Undead“ ab jetzt erhältlich

Exmortus veröffentlichen heute die auf Halloween/Horrorthemen basierende EP Legions Of The Undead. Zur Feier des Tages gibt es zum Titeltrack ein schickes Visualiser-Video designed von Wayne Joyner (Dream Theater, Devin Townsend). Den Clip gibt es hier zu sehen: Es ist soweit:veröffentlichen heute die auf Halloween/Horrorthemen basierende EPZur Feier des Tages gibt es zum Titeltrack ein schickes Visualiser-Video designed von). Den Clip gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/BAm62fTukzc

Gitarrist Jadran “Conan” Gonzalez sagt, „Just in time for Halloween, enjoy this video of the new EP title track, Legions Of The Undead, inspired by the darker themes in Tolkien & Lovecraft lore. We are extremely excited to perform the new songs on Death Angel’s North American Humanicide Tour this November and December. See you on the road, Legions!“