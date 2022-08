Exmortus: schließen sich Nuclear Blast an und veröffentlichen neue Single „Oathbreaker“

Das südkalifornische Death/Thrash-Bataillon Exmortus ist nun offiziell Mitglied im Roster des Heavy Metal-Labels Nuclear Blast Records. Zusätzlich zur Ankündigung des Signings gibt die Band den Fans mit der Single Oathbreaker einen Vorgeschmack auf ihr mit Spannung erwartetes nächstes Album. Die Single kann ab sofort gestreamt werden und wird von einem Musikvideo begleitet, das von Wayne Joyner (Dream Theater, Devin Townsend) produziert wurde.

Der Gründungsgitarrist Jadran „Conan“ Gonzalez kommentiert das Signing wie folgt:

„Wir freuen uns sehr, dass unser kommendes Album unser erstes mit Nuclear Blast als unserem neuen Label sein wird. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, um unser unserer Meinung nach bisher bestes Album zu veröffentlichen!“

Über die Single sagt Conan:

„Oathbreaker ist der perfekte Teaser für das neue Album. Er ist nicht nur schnell, heavy und voller Shreds, sondern auch inspiriert von Tolkiens gespenstischen Überlieferungen über die toten Männer von Dunharrow in Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs. Während sich unsere früheren Arbeiten mehr auf den heroischen Aspekt von Fantasy und Schwert & Zauberei konzentrierten, bringt dieses Album die dunklere Seite mit tragischen Helden und den Schrecken der Menschheit zum Ausdruck. Genießt den neuen Track, denn wir sind der Meinung, dass er auf Jahre hinaus in unsere Setlists gehört!“

Streamt Oathbreaker: https://bfan.link/Exmortus-Oathbreaker

Schaut euch das Video zu Oathbreaker hier an:

Die neue Single von Exmortus wurde von Zack Ohren (Machine Head, Fallujah) produziert und abgemischt und ist die erste neue Musik seit dem gefeierten Album The Sound Of Steel von 2018 und der darauf folgenden EP Legions Of The Undead von 2019. Die Band hat kürzlich Death Angel auf ihrer Tournee unterstützt und wird in Kürze weitere Tourneen ankündigen.

Über Exmortus:

Exmortus wurden von Gitarrist Jadran „Conan“ Gonzalez gegründet, als er gerade einmal 12 Jahre alt war. Die Band veröffentlichte 2008 ihr Debütalbum In Hatred’s Flame über Heavy Artillery. Nachdem sie mit ihrem zweiten Album Beyond The Fall Of Time (2011) weiteren Erfolg hatten, unterzeichnete die Gruppe 2013 einen Drei-Alben-Vertrag mit Prosthetic Records. Zur Unterstützung dieser gefeierten Trilogie von Veröffentlichungen (Slave To The Sword von 2014, Ride Forth von 2016 und The Sound Of Steel von 2018) tourte die Band mit einigen der größten Namen des Metals, wie Amon Amarth, Death Angel, Abbath, Marty Friedman, Obituary und Dark Tranqiullity, und erntete dabei viel Lob für ihre Live-Power, ihr Können und ihre Fähigkeiten.

Jetzt sind Exmortus beim Powerhouse-Label Nuclear Blast Records unter Vertrag und treten in die nächste Phase ihrer Karriere ein, bewaffnet mit ihrem bisher besten Album, das irgendwann im Jahr 2023 die Metal-Massen infiltrieren wird.

