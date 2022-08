The Halo Effect: Debütalbum „Days Of The Lost“ ist erschienen

Am 12. August erschien Days Of The Lost, das mit Spannung erwartete Debütalbum von The Halo Effect, der neuesten Supergroup aus Göteborg. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums hat die Band auch ein neues Video zum Titelsong In Broken Trust veröffentlicht, das auf einem Dach in Göteborg gedreht wurde.

Mikael Stanne kommentiert: „Der Song handelt von Verrat. Entweder an sich selbst oder an andere. Die nüchterne und ungekünstelte Wahrheit mag schwer zu erreichen sein, aber je weiter wir uns davon entfernen, desto schwieriger wird alles. Es ist ein riesiger Song geworden und es hat ein paar Versuche gebraucht, um diese Struktur und dieses Gefühl zu erreichen, aber ich liebe es, wie es herausgekommen ist, und es fühlt sich unglaublich an, dass es jetzt, wo das Album erscheint, herauskommt. Viel Spaß!“

Die Band hat kürzlich eine spezielle Göteborg-Schatzkarte veröffentlicht, die es den Fans ermöglicht, die Stadt mit ihren Augen zu sehen:

„Willkommen in unserem Göteborg! Kommt mit auf unsere interaktive Göteborg-Death-Metal-Tour, auf der wir euch die Stadt zeigen werden, wie ihr sie noch nie zuvor erlebt habt: https://thehaloeffectmap.com/

Wir nehmen euch mit an Orte, die für die musikalische Reise unserer Band wichtig waren und die auch die Entstehung des Göteborg Death Metal-Genres beeinflusst haben. Durchstreift mit uns die Stadt! Nimm an unserer Schatzsuche teil und gewinne eines von fünf Merch-Paketen und ein digitales Meet & Greet mit den Bandmitgliedern! Sende uns einfach das Codewort „Gothenburg“ auf Instagram (https://www.instagram.com/thehaloeffectse) und beantworte die Fragen richtig. Tipp: Du kannst die Antworten finden, indem du auf der Karte umherwanderst und genau hinschaust!“

Die Mitglieder von The Halo Effect sind nicht nur Meister ihres Fachs, sondern auch Pioniere der Göteborger Melo-Death-Szene. Die Band besteht aus den Gitarristen Niclas Engelin und Jesper Strömblad, dem kraftvollen Sänger und Texter Mikael Stanne, dem meisterhaften Bassisten Peter Iwers und seinem langjährigen Partner am Schlagzeug, Daniel Svensson.

