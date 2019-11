Epica: »The Essence Of Epica« erscheint am 09. Dezember 2019!

Die holländischen Metal-Titanen EPICA haben kürzlich eine Gold-Edition ihres »Design Your Universe«-Albums auf den Markt gebracht. Heute kann die Band den 09. Dezember 2019 als Veröffentlichungstermin ihres kommenden Buchs, das den Namen »The Essence Of Epica« trägt, bekanntgeben.

»The Essence Of Epica« ist ein einzigartiges Werk, das von der Karriere einer der größten Symphonic Metal-Bands der Welt handelt. Das Buch präsentiert liebevoll ausgewählte Fotoraritäten, Erinnerungsstücke und persönliche Geschichten der Band – Mark Jansen, Simone Simons, Coen Janssen, Ariën van Weesenbeek, Isaac Delahaye, Rob van der Loo – sowie der beiden ehemaligen Mitglieder Ad Sluijter und Yves Huts. Ergänzt wird all das von Anekdoten einiger Leute, die eng mit EPICA zusammengearbeitet haben. Die genannte Bildsammlung enthält Baby-, Highschool- und Collegefotos sowie Liveschnappschüsse und Backstageszenen, die von den Anfangstagen des Sextetts bis in die Gegenwart reichen.

Jede Person erzählt ihre eigene Geschichte aus der Ich-Perspektive, beginnend mit ihrer Kindheit und Jugend, ihren musikalischen Einflüssen sowie Details über das Zusammenfinden der Band. Die Erzähler beschreiben, wie EPICA gegründet worden und erfolgreich geworden sind und ständig rund um den Globus Konzerte gespielt haben, was ihnen letztendlich ihren heutigen weltweiten Ausnahmestatus eingebracht hat.

»The Essence Of Epica« wird in zwei verschiedenen Versionen erhältlich sein:

– Die „Classic“-Version besteht aus einem 224-seitigen Buch (farbig), das mit über 200 Bildern sowie einem extra dafür gestalteten Cover von Stefan Heilemann aufwartet.

– Die „Signature“-Version beinhaltet dasselbe Buch in einer von der Band unterschriebenen Deluxe-Klappschachtel (inkl. dreier exklusiver Originalkunstdrucke von Stefan Heilemann).

Das Buch wird am 09. Dezember 2019 erscheinen.

»The Essence Of Epica« kann ausschließlich unter epicabook.com vorbestellt werden.

—–

Die »Design Your Universe«-Gold-Edition umfasst eine neugemasterte und -gemixte Version des Albums sowie eine eigens dafür eingespielte Bonus-CD mit Akustikversionen. Diese sowie exklusive Merchbundles bekommt Ihr hier: http://smarturl.it/epica

Mehr zu »Design Your Universe [Gold Edition]«:

‚Kingdom Of Heaven‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=hFlgT4dny4k

‚Martyr Of The Free Word (Acoustic Version)‚ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=nV5SCcrAxC0

Behind The Music – Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=ix63vZtQCWo

Behind The Music – Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=inTGdcgJHuU

Behind The Music – Teil 3: https://www.youtube.com/watch?v=pXSGA0BW6QU

Behind The Music – Teil 4: https://www.youtube.com/watch?v=xUEtRt9bnCU

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von »Design Your Universe« spielen EPICA derzeit einige exklusive Shows in aller Welt. Die restlichen Termine lauten wie folgt:

»Design Your Universe« – 10th Anniversary Shows – Lateinamerika

(30.10. RCH Santiago – Teatro Caupolicán) *VERSCHOBEN*

02.11. CO Bogotá – Royal Center

03.11. CR San José – Pepper Disco Club

»Design Your Universe« – 10th Anniversary Shows – Nordamerika

03.01. CDN Montréal, QC – Théâtre Corona (w/ BLACKGUARD)

05.01. USA Los Angeles, CA – The Regent Theater (w/ NEKROGOBLIKON, VALKYRIUM)

12.01. USA New York City, NY – Webster Hall

Tickets: www.epica.nl/tour

Weitere EPICA-Termine:

07. – 11.01. USA Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

09. – 11.07. A Leoben – Area 53 Festival

—

EPICA sind:

Simone Simons | Gesang

Isaac Delahaye | Gitarre

Mark Jansen | Gitarre, Grunts, Screams

Coen Janssen | Synths, Klavier

Ariën van Weesenbeek | Schlagzeug

Rob van der Loo | Bass

Weitere Infos:

www.epica.nl

www.facebook.com/epica

www.instagram.com/epicaofficial

www.twitter.com/epica

www.nuclearblast.de/epica