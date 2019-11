Strigoi: verraten in drittem Albumtrailer mehr über das »Abandon All Faith«-Artwork und ihre Tourpläne!

STRIGOI werden ihr Debütalbum »Abandon All Faith« in knapp drei Wochen, am 22. November, via Nuclear Blast veröffentlichen. Um den Fans die Wartezeit noch etwas zu verkürzen, hat die Kombo heute den dritten Albumtrailer online gestellt, in dem Greg und Chris über das dazugehörige Artwork sowie die Tourpläne der Band sprechen. Zu sehen gibt es diesen hier: https://www.youtube.com/watch?v=HwUYzNuv_4o

Einerseits Nihilistik und Crust, andererseits aber auch filmische Erhabenheit bietend, hat sich PARADISE LOSTs Greg Mackintosh mit dem ehemaligen EXTREME NOISE TERROR– und VALLENFYRE-Bassisten Chris Casket zusammengetan, um ein wahrhaft gewaltiges Old School-Death Metal-Biest einzuspielen.

»Abandon All Faith« wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Jewelcase-CD

– schwarzes Vinyl in Gatefold

– digital

Bestellt »Abandon All Faith« hier vor: https://nblast.de/Strigoi-AbandonFaith

Bestellt digital vor, um ‚Nocturnal Vermin‘ und ‚Phantoms‘ sofort zu erhalten (nur bei amazon und iTunes!), oder sichert euch das Album schon jetzt bei Spotify, Deezer oder Apple Music: https://nblast.de/STRIGOIpreSave

Hört euch ‚Nocturnal Vermin‘ und weitere Tracks in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu »Abandon All Faith«:

‚Phantoms‚ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=4ZGsNENJyW4

‚Nocturnal Vermin‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=4BEsKqx8xII

Trailer #1 – Der Ursprung STRIGOIs:

https://www.youtube.com/watch?v=p_VnXIYeQMQ

Trailer #2 – Der Albumsound:

https://www.youtube.com/watch?v=nIeSjyn6WfY

»Abandon All Faith« – Tracklist:

01. The Rising Horde

02. Phantoms

03. Nocturnal Vermin

04. Seven Crowns

05. Throne Of Disgrace

06. Carved Into The Skin

07. Parasite

08. Iniquitous Rage

09. Plague Nation

10. Enemies Of God

11. Scorn Of The Father

12. Abandon All Faith

—

STRIGOI sind:

Greg Mackintosh | Leagitarre, Gesang

Chris Casket | Bass

Sam Kelly-Wallace | Rhythmusgitarre (live)

Guido Zima Montanarini | Schlagzeug (live)

Weitere Infos:

www.strigoi.co.uk

www.facebook.de/strigoibandofficial

www.instagram.com/strigoi_official

www.twitter.com/officialstrigoi

www.nuclearblast.de/strigoi