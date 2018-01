ALAZKA, WE CAME AS ROMANS & POLARIS: Kündigen gemeinsame Europatour 2018 an – THE PLOT IN YOU als Opener bestätigt!

ALAZKA, WE CAME AS ROMANS & POLARIS: Kündigen gemeinsame Europatour 2018 an – THE PLOT IN YOU als Opener bestätigt!

Die deutschen Melodic Hardcore-Aufsteiger ALAZKA (»Phoenix«), die US-Metalcore-Truppe WE CAME AS ROMANS (»Cold Like War«) und die australischen Metalcore/Melodic Hardcore-Jungspunde von POLARIS (»The Mortal Coil«) haben allesamt im vergangenen Jahr neue Alben via SharpTone Records veröffentlicht. Daraufhin gingen ALAZKA und WE CAME AS ROMANS jeweils auf Tour durch ihre Heimatkontinente, wohingegen POLARIS u.a. mit ihren Labelkollegen von EMMURE als Teil der »Impericon Never Say Die! Tour« durch Europa zogen. Im April / Mai diesen Jahres kehren nun endlich alle drei Bands gemeinsam in die hiesigen Clubs und Hallen (u.a. Auftritte bei den Impericon Festivals 2018) zurück, um ihre neuesten Tracks live vorzustellen. Dabei werden ALAZKA das Billing als Headliner anführen; in Großbritannien werden jedoch WE CAME AS ROMANS als letzte Band die Bühnen betreten. Als Opening Act für die Tour konnte die ebenfalls aus den USA stammende Metalcore-Band THE PLOT IN YOU gewonnen werden. Alle Termine findet Ihr unten, Tickets sind ab sofort erhältlich!

Avocado Booking & SharpTone Records präsentieren:

ALAZKA + WE CAME AS ROMANS

w/ POLARIS, THE PLOT IN YOU

20.04. A Wien – Impericon Festival @ Arena^

21.04. D Oberhausen – Impericon Festival @ Turbinenhalle^

22.04. CH Solothurn – Impericon Festival @ Kulturfabrik Kofmehl^

24.04. D Wiesbaden – Schlachthof

25.04. D Hamburg – Logo

26.04. D Berlin – Musik & Frieden

27.04. D München – Impericon Festival @ Backstage

28.04. D Leipzig – Impericon Festival @ Messe

29.04. D Hannover – Faust

30.04. NL Sneek – Het Bolwerk

— WCAR als Headliner —

02.05. UK Nottingham – Rescue Rooms

03.05. UK Bristol – The Fleece

04.05. UK Glasgow – Cathouse

05.05. UK Manchester – Night People

06.05. UK Leeds – The Key Club

08.05. UK London – Underworld

— WCAR als Headliner —

09.05. B Antwerpen – Zappa*

10.05. D Trier – Mergener Hof*

11.05. D Stuttgart – clubCANN*

12.05. I Pinarella – Rock Planet Club*

*ohne WE CAME AS ROMANS

^ohne POLARIS / THE PLOT IN YOU

Kommentare

Kommentare