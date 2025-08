We Came As Romans: veröffentlichen neue Single/Musikvideo „Where Did You Go?“ aus ihrem bald erscheinenden neuen Album „All Is Beautiful…Because We’re Doomed“

Die Michigan Metalcore-Band We Came As Romans hat ihre eindringliche neue Single Where Did You Go? veröffentlicht, begleitet von einem offiziellen Musikvideo. Der Song, einer der letzten Titel, die für ihr kommendes Album All Is Beautiful…Because We’re Doomed geschrieben wurden, stellt einen markanten klanglichen Wandel für die Band dar. Er umarmt eine dunklere, stimmungsvolle Atmosphäre und thematisiert Identität, Entfremdung und die Geister dessen, was wir einst waren. Seht euch das Video zu Where Did You Go? hier an:

„Where did you go? was one of the final songs we wrote for the album, and it came together in a way that just felt special. From the first few notes, we knew it had a completely different energy— way moodier than anything we’d done so far on the record. Where Did You Go? is about the haunting feeling of being left without answers. It’s about losing a part of yourself. When we wrote it, we were reflecting on a version of ourselves we felt disconnected from—the parts of ourselves we used to believe in, the ones with better habits, more clarity, more hope. The production instantly brought me back to nights of driving around at night when I was younger and gave me this overwhelming feeling of nostalgia for a time when life felt a lot simpler. The nostalgia is real, but so is the growth that comes with asking yourself those hard questions“, erklärt Frontmann Dave Stephens zur neuen Single.

Der Track ist die vierte Auskopplung aus All Is Beautiful…Because We’re Doomed, nach Bad Luck, No Rest For The Dreamer und Culture Wound. Das Album ist eine konzeptionelle Reise, die nahtlos von den letzten Momenten zurück zu ihrem Anfang führt und das bisher ambitionierteste Werk der Band darstellt. Es erforscht die Zyklen von Tod und Wiedergeburt durch die Linse ihrer 20-jährigen Karriere. All Is Beautiful…Because We’re Doomed erscheint am 22. August über Sharptone Records.

We Came As Romans werden ihr neues Album mit der umfangreichen Bad Luck World Tour unterstützen. Der nordamerikanische Teil der Tour hat am 22. Juli in Toronto begonnen und endet mit einem historischen Heimspiel im legendären Veranstaltungsort The Fillmore in Detroit am 23. August, dem Tag nach der Albumveröffentlichung. Anschließend geht die Tour im Herbst nach Europa und ins Vereinigte Königreich. Zudem wird die Band auf bedeutenden Festivals auftreten, darunter Warped Tour, Inkcarceration und When We Were Young.

