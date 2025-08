Kayo Dot: veröffentlichen und streamen neues Album „Every Rock, Every Half-Truth Under Reason”

Kayo Dot haben am 1. August 2025 ihr neues Meisterwerk Every Rock, Every Half-Truth Under Reason veröffentlicht. Das elfte Studioalbum dieses beliebten Avantgarde-Musikprojekts wurde von Mastermind Toby Driver bewusst so gestaltet, dass es sich dem Schreckgespenst der KI-generierten künstlichen Komposition, der prädiktiven Modellierung und der algorithmischen Ästhetik widersetzt.

Auf ihrem elften regulären Studioalbum Every Rock, Every Half-Truth Under Reason feiern Kayo Dot das 20-jährige Jubiläum von Choirs Of The Eye mit der Wiedervereinigung der Originalbesetzung. Dieses mutige musikalische Statement des sich ständig wandelnden Komponisten und Masterminds Toby Driver markiert sowohl eine Rückkehr als auch eine Weiterentwicklung gegenüber dem bahnbrechenden Debüt der Band, indem es die kompositorischen Praktiken, die dieses geprägt haben, wieder aufgreift und gleichzeitig Neuland betritt.

Every Rock, Every Half-Truth Under Reason lehnt traditionelle Rockstrukturen und die eher vorhersehbaren Konturen des Metal ab und schafft einen Sound, der gleichzeitig vertraut und fremdartig wirkt, in dem speziell angefertigte mikrotonale Orgeln und Gitarren versuchen, die unmögliche Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft in Einklang zu bringen. Anstatt den typischen Schwerpunkt auf tiefe Frequenzen zu legen, schwebt der Sound im oberen Spektrum, wo die Texturen zerbrechlicher, intimer, aggressiver und furchteinflößender werden.

Hier könnt ihr das Album streamen:

Hier findet ihr die Tracklist:

1. Mental Shed

2. Oracle By Severed Head

3. Closet Door In The Room Where She Died

4. Automatic Writing

5. Blind Creature Of Slime