Alcest: verkünden „Spiritual Instinct“-Europatour 2020

Im Februar und März 2020 werden die französischen Klanghexer Alcest sich auf große Headlinetour für ihr kommendes Studioalbum Spiritual Instinct begeben, das am 25. Oktober das Licht der Welt erblickt.

Dieser ausgiebige Tour-Run wird die Blackgaze Pioniere in 16 verschiedene europäische Länder führen und die Band freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass die französische Hardcore Punk Hoffnung Birds In Row sowie der isländische Synthpunk Trio KÆlan Mikla sie auf allen 29 Daten im Vorprogramm unterstützen werden.

Frontmann Neige kommentiert: „Wir freuen uns enorm, endlich die Europa-Daten für unsere „Spiritual Instinct“-Tour enthüllen zu dürfen. Begleiten werden uns BIRDS IN ROW aus Frankreich und KAELAN MIKLA aus Island. Das werden ganz besondere Nächte werden und wir können es nicht erwarten, euch alle wiederzusehen.“

Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am Mittwoch, den 9. Oktober um 10 Uhr.

Seht Alcest auf einem der folgenden Daten ihrer Spiritual Instinct European Tour:

06.02. F Audincourt – Le Moloco

07.02. F Tourcoing – Le Grand Mix

08.02. F Lyon – Ninkasi Kao

09.02. D München- Technikum

10.02. D Köln – Kantine

11.02. D Hamburg – Gruenspan

12.02. D Leipzig – Täubchenthal

13.02. D Berlin – Heimathafen

14.02. D Hannover – Capitol

15.02. DK Kopenhagen – Pumpehuset

16.02. S Stockholm – Fryshuset Klubben

18.02. FIN Helsinki – Tavastia

19.02. LV Riga – Melnā Piektdiena

20.02. PL Warschau – Klub Proxima

21.02. PL Krakau – Klub Kwadrat

22.02. A Wien- Szene

23.02. H Budapest – A38

24.02. RO Cluj-Napoca – Form Space

25.02. RO Bukarest – Quantic Club

26.02. BG Sofia – Mixtape 5

28.02. SLO Ljubljana – Kino Šiška

29.02. I Parma – Campus Industry Music

01.03. CH Luzern – Schüür

02.03. D Stuttgart – Im Wizemann

03.03. B Brüssel – Orangerie @ Botanique

05.03. UK Manchester – Gorilla

06.03. UK Bristol – The Fleece

07.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

Zudem wird die Band auf den folgenden Festivals in diesem und kommenden Jahr zu sehen sein:

13.10. E Barcelona – AMFest

18.10. NL Leeuwarden – Into the Void

19.10. D Hameln – Autumn Moon Festival

26.10. F Straßburg – La Laiterie

02.11. UK Leeds – Damnation Festival

16.11. D Neunkirchen – Gloomaar Festival

06.12. E Madrid – Madrid is the Dark

07.12. P Lisbon – Under the Doom Festival

13.12. NL Eindhoven – Metal Meeting

14.12. UK London – Beyond The Past

2020:

29. – 31.05. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

06. – 08.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

Das 6. Studioalbum der Band, mit Namen Spiritual Instinct, wird am 25. Oktober über Nuclear Blast erscheinen und kann aktuell hier in verschiedenen Formaten vorbestellt werden: https://nblast.de/AlcestSpiritInstinct

Solltet Ihr die vorab verölffentlichten Musikvideos, gefilmt von Craig Murray, verpasst haben, könnt Ihr das hier nachholen:

Protection: https://youtu.be/Tn7wvu8R4Wk

Sapphire:

ALCEST sind:

Neige – Gesang, Gitarre, Bass, Synthies

Winterhalter – Schlagzeug