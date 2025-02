Alliance: veröffentlichen Single „Tell Somebody“ vom neuen Studioalbum „Before Our Eyes“, das am 28.03. über Frontiers Music Srl erscheint

Die Melodic-Hardrocker Alliance veröffentlichen ihre neue Single Tell Somebody, die erste Auskopplung aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum Before Our Eyes, das am 28. März 2025 über Frontiers Music Srl erscheinen wird.

Seht euch das offizielle Video zu Tell Somebody hier an:

Alliance kommentieren das neue Album: „We are excited to have a new label and to be working with the team at Frontiers. With five albums released over the last 30 years we are feeling even more creative and energized by the possibilities that lie ahead. We are looking forward to reaching a wider audience and are already hard at work on album seven.“

Über den neuen Track sagen sie: „The first single from the new album is Tell Somebody. The songs narrative applies to everyone of us having things going on in our lives that other’s might not see but the hidden meaning alludes to the divisive climate in the world. An open heart, truth and clarity, are the goals.“

Die renommierte Melodic-Hardrock-Band Alliance, die auf eine fast dreißigjährige Zusammenarbeit und sechs vielbeachtete Studioalben zurückblicken kann, meldet sich mit ihrem neuen Album Before Our Eyes zurück, ihrem ersten auf dem Frontiers-Label und dem ersten in mehreren Jahren nach Bond Of Union (1996), Alliance (1997), Missing Piece (1999), Destination Known (2007), Road To Heaven (2008) und Fire And Grace (2018).

Für das neue Album bleibt der Kern der Band mit Gitarrist Gary Pihl (Boston), Schlagzeuger Mr. David Lauser (Sammy Hagar) und Bassist Robert Berry (3, GTR) gleich. Nachdem Sammy Hagar seine Solokarriere beendet hatte, um bei Van Halen einzusteigen, sehnten sich sein Schlagzeuger David Lauser und Gitarrist Gary Pihl immer noch nach den angedeuteten fehlenden Teilen für ein neues Projekt außerhalb ihrer Hauptgigs.

Anfang 1993 erhielt Robert Berry einen Anruf von Lauser. Sie wandten sich an den Keyboarder Alan (Fitz) Fitzgerald (Ex-Night Ranger) und trafen sich in Hagars Studio in Mill Valley, um die Songs ihrer Demos durchzuarbeiten. Einem Zeugen zufolge „gab es eine sofortige Verbindung. Jeder im Raum konnte es spüren. Die Stimmung war kraftvoll und inspirierend“. Sie erkannten sofort den roten Faden, der ihre Kreativität beflügeln würde.

Ein unverkennbarer Stil begann sich herauszubilden, und die Band fand zusammen, obwohl sie geografisch über das ganze Land verteilt war: Pihl in Boston, Fitz in Texas, Lauser in Südkalifornien und Berry im Herzen des Silicon Valley.

Im Laufe der Jahre und bis heute haben Alliance ihre Zusammenarbeit über große Entfernungen hinweg weiter gefestigt und gestärkt. Auch wenn die Terminplanung eine Herausforderung darstellt, bleiben ihre Leidenschaft und ihr Engagement ungebrochen. Ihre musikalischen Maßstäbe, vielleicht ein Produkt ihrer hochkarätigen Rollen außerhalb von Alliance, haben sie immer auf den höchsten Standard gebracht. Und es ist klar, dass sie immer danach streben, ihre vorherige Veröffentlichung zu übertreffen. So haben sie sich im Laufe der Jahre eine treue, geduldige und wachsende Fangemeinde erspielt, die das neue Album Before Our Eyes mit Sicherheit genießen und umarmen wird.

Before Our Eyes – Trackliste:

1. Tell Somebody

2. Nothing Will Make You Change

3. Too Many People

4. Face Of Justice

5. Good Life

6. Joan Of Arc

7. Can’t Stop Messin‘

8. Right

9. 100 Sad Goodbyes

10. Tonight

11. A Bone To Chew On

Alliance Besetzung:

Robert Berry – Gesand

David Lauser – Schlagzeug

Gary Pihl – Gitarre

