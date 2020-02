Almanac: enthüllen Live Trailer mit mit Material der Bonus DVD!

In weniger als zwei Wochen, am 06.03.2020 werden Victor Smolski’s Almanac das dritte Studioalbum „Rush Of Death“ via Nuclear Blast veröffentlichen und ihre „KillecTour 2020“ mit LORDI starten. Heute enthüllt die Band einen Live Trailer, der Material von der Bonus DVD enthält, die zusammen mit dem neuen Album veröffentlicht wird.

Seht euch den Clip hier an: https://youtu.be/JKIT71lr8SE

Vor Kurzem erschien die zweite Single namens ‚Bought And Sold‘ zusammen mit einem Lyric Video, das ihr euch hier ansehen könnt: https://www.youtube.com/watch?v=yJCGklYI5dI

Holt euch die Single digital hier: https://nblast.de/Almanac-BoughtAndSold

Mehr zu „Rush Of Death“:

‚Hands Are Tied‘ (OFFICIAL LIVE VIDEO): https://youtu.be/XYanGKGiPsI

‚Predator‘ (OFFICIAL LYRIC VIDEO): https://www.youtube.com/watch?v=f8y_o4ufXUY

‚Self-Blinded Eyes‘ (OFFICIAL LIVE VIDEO): https://youtu.be/BY_zS0fxP5g

Die Trackliste liest sich wie folgt:

01. Predator

02. Rush Of Death

03. Let The Show Begin

04. Soiled Existence

05. Bought And Sold

06. The Human Essence

07. Satisfied

08. Blink Of An Eye

09. Can’t Hold Me Back

10. Like A Machine

Bonus-DVD

LIVE IN KOREA AT JEONJU ULTIMATE MUSIC FESTIVAL, August 3rd, 2019, Jeonju Stadium

01. Morituri Te Salutant

02. Prelude Of The Souls

03. Innocent

04. Hands Are Tied

05. Children Of The Sacred Path

06. Down

07. Empty Hollow

08. Hail To The King

09. Soundchaser

10. Self-Blinded Eyes

LIVE IN BELARUS/MINSK, March 16th, 2019, Club Republic

11. Innocent

12. Self-Blinded Eyes

13. Hands Are Tied

LIVE IN KOREA AT JUMF, August 4th, 2018, Jeonju Stadium

14. No More Shadows

LIVE IN RUSSIA/MOSCOW AT BIG GUN FESTIVAL, July 28th, 2019

15. Soundchaser

Bestellt Euch das Album hier vor: https://nblast.de/AlmanacRushOfDeath

Um „Rush Of Death“ den Fans auch in seiner Live Version ausgiebig vorzuführen, bleiben Almanac nicht untätig. Im Frühjahr 2020 begleitet die Band die finnischen Horror Metaller von LORDI auf Europa Tournee.

Headliner Shows

29.02. D Bocholt – Alte Molkerei

»KillecTour 2020«

w/ Lordi

05.03. F Epinal – Souris Verte

06.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

07.03. NL Sneek – Bolwerk

10.03. D Muenchen – Backstage

12.03. D Hamburg – Markthalle

13.03. D Berlin – Kesselhaus

14.03. D Leipzig – Hellraiser

15.03. D Stuttgart – LKA

18.03. D Aschaffenburg – Colos Saal

19.03. D Nuernberg – Hirsch

20.03. D Memmingen – Kaminwerk

21.03. D Regensburg – Eventhalle Airport

22.03. CZ Prague – Roxy

25.03 D Koeln – Essigfabrik

26.03. CH Pratteln – Z7

27.03. D Heidelberg – Hallo 02

28.03. CH Schaffhausen – Kammgarn

29.03. NL Amstelveen – P 60

www.almanac.band