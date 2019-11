Almanac: kündigen neues Album „Rush Of Death“ an

Mastermind Victor Smolski kündigt mit ALMANAC den nächsten großen Coup an: Am 06.03.2020 erscheint das nunmehr dritte Album „Rush Of Death“ und präsentieren heute bereits das neue Cover.

Victor selbst zum neuen Werk von ALMANAC:

„Nach unserer letzten Headlinertournee und Festivals in Deutschland, Tschechien, Russland und Korea war die neue Besetzung von ALMANAC richtig gut eingespielt und der perfekte Zeitpunkt, ins Studio zu gehen. Ich habe gemerkt, dass jeder Wechsel in der Besetzung die Band noch stärker gemacht und viele neue Möglichkeiten eröffnet hat. Beim Songwriting habe ich mir Zeit genommen und überlegt, was in meiner über dreißigjährigen musikalischen Karriere meinen Stil geprägt hat: Hartes Riffing wie in den „Unity“ und „Soundchaser“-Zeiten mit RAGE, bombastische Orchestrierung wie bei „Suite Lingua Mortis“, vielseitiger Gesang wie bei LMO und verrückte Solis. Das alles findet man auf dem neuen ALMANAC Album„Rush Of Death“, die für manche Leute sicherlich überraschend hart klingen wird. Es ist eine sehr gitarrenorientierte Platte, die zwei Teile hat: Eine Hälfte mit energiegeladenen Metalsongs ohne Orchester und die andere Hälfte nicht weniger härter, aber mit einer epischen „Suite Lingua Mortis Part 2“, die ich mit dem gleichen Sinfonie Orchester aufgenommen habe wie beim Part 1 von „Speak Of The Dead“ von RAGE. Die Gäste Frank Beck von GAMMA RAY und Marcel Junker haben die Gesangsvielfalt hervorragend bereichert. Textlich sind wir uns treu geblieben und haben in der Geschichte geforscht. Für mich als Adrenalin Junkie hat das Thema „Gladiatoren“ sehr gut zu den Songs gepasst. Dieses Mal jedoch haben wir den Spagat zur Gegenwart gewagt: Rennfahrer als moderne Gladiatoren. Mit der Gefahr hinter dem Lenkrad kenne ich mich sehr gut aus: Mit elf 24h-Rennen auf dem Nürburgring, vielen Siegen, aber auch Niederlagen, habe ich viele harte Kämpfe hinter mir. Auch im Studio haben wir musikalisch alles gegeben, getreu dem Motto „Push the pedal to the metal“!

Um „Rush Of Death“ den Fans auch in seiner Live Version ausgiebig vorzuführen, bleiben ALMANAC nicht untätig. Im Frühjahr 2020 begleitet die Band die finnischen Horror Metaller von LORDI auf Europa Tournee.

Headliner Shows

01.02. D Hamm – HoppeGarden

15.02. D Dusseldorf – Pitcher

29.02. D Bocholt – Alte Molkerei

»KillecTour 2020«

w/ LORDI

05.03. F Epinal – Souris Verte

06.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

07.03. NL Sneek – Bolwerk

10.03. D Muenchen – Backstage

12.03. D Hamburg – Markthalle

13.03. D Berlin – Kesselhaus

14.03. D Leipzig – Hellraiser

15.03. D Stuttgart – LKA

18.03. D Aschaffenburg – Colos Saal

19.03. D Nuernberg – Hirsch

20.03. D Memmingen – Kaminwerk

21.03. D Regensburg – Eventhalle Airport

22.03. CZ Prague – Roxy

25.03 D Koeln – Essigfabrik

26.03. CH Pratteln – Z7

27.03. D Heidelberg – Hallo 02

28.03. CH Schaffhausen – Kammgarn

29.03. NL Amstelveen – P 60

ALMANAC dokumentierten ihre Zeit im Studio in diversen Videoclips:

Clip #3: https://www.youtube.com/watch?v=rx566J8-4y8&list=

Clip #4: https://www.youtube.com/watch?v=FYjtiynZWuI&list=

Clip #5: https://www.youtube.com/watch?v=epmqTK5VhJI&list=

Clip #6: https://www.youtube.com/watch?v=A-xfLnV4yLw&list=

Clip #7: https://www.youtube.com/watch?v=vQ0JRroqFpE&list=

Clip #8: https://www.youtube.com/watch?v=xz1FA5ulDok&list=