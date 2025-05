Ambush – The Swedish Metal Attack am 07.05.2025 im Bambi Galore, Hamburg

1. Sacrifice

2. Children Of The Past

3. Neon Warrior

4. Master Of Hell

5. The Chains Of Hell

6. Fallen Hero

7. Sign Of The Storm

8. Possessed By The Night

9. Sinister Star

10. The Fighting Eagle





1. Firestorm

2. Possessed By Evil

3. Night Of The Defilers

4. Evil In All Dimensions

5. Hellbound

6. Lust For Blood

7. Heading East

8. Hellbiter

9. The Demon Within

10. Southstreet Brotherhood

11. Bending The Steel

12. Desecrator

13. Natural Born Killers

14. Metal Gods (Judas Priest Cover)

15. Don’t Shoot (Let ’Em Burn)