Amon Amarth und Z2 Comics kündigen Graphic Novel und Brettspiel an

Z2 Comics und die schwedischen Metal-Titanen Amon Amarth kündigen epische Graphic Novel und Brettspiel an: The Great Heathen Army – Invasion

Autor Dan Watters und Zeichner Ario Murti schließen sich mit den schwedischen Heavy-Metal-Koryphäen zusammen, um in diesem Kriegsensemble aus dem 9. Jahrhundert ein mächtiges Kriegsgeschrei zu entfesseln. Das neue Brettspiel lässt Wikingerarmeen gegen die angelsächsischen Königreiche antreten. HIER vorbestellen!

Mit großem Stolz kündigen Z2 Comics Amon Amarth: The Great Heathen Army an, eine Kollaboration, bestehend aus einer Graphic Novel und einem Brettspiel, die das gleichnamige letzte Album des Melodic-Death-Metal-Quintetts zelebrieren. In Anlehnung an das epische Gedicht, das durch die neun Tracks des Albums donnert, taucht die Graphic Novel in das Herz des Wikingerzeitalters ein, als Ruder Langschiffe zu den Küsten trieben, die den brutalen Zusammenstoß von Stahl und Knochen erwarteten.

Das Projekt verbindet die Band mit Autor Dan Watters (King Diamond’s Abigail, Lucifer), dem Künstler Ario Murti und den Cover-Künstlern Montos (Death For Hire: The Origin of Tehk City) und Tom Theil.

„Heiden aller Küsten! Wir freuen uns, dass wir uns mit Z2 zusammengetan haben, um euch The Great Heathen Army als abendfüllende Graphic Novel zu präsentieren,“ erklären Amon Amarth. „Es ist eine brutale Geschichte über Krieg, Blutvergießen und Ruhm, die zu der Zeit spielt, als die Wikingerangriffe die Küsten Englands in Angst und Schrecken versetzten. Außerdem haben wir das The Great Heathen Army-Brettspiels nachgebaut, das ihr in unserem Musikvideo zum Titeltrack des Albums sehen könnt. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Skål!“

The Great Heathen Army erzählt von einer Belagerungsschlacht im 9. Jahrhundert, in der ein Zusammenschluß von skandinavischen Wikingerkriegern in England einfällt und ein noch nie dagewesenes Chaos anrichtet. Die Geschichte wechselt dynamisch zwischen großformatigen Dioramen der Zerstörung und dem Leben der Männer und Frauen, deren Entscheidungen ganze Völker auslöschten, und zeigt die verheerenden Kollateralschäden auf beiden Seiten dieses legendären Kampfes. Das Vorwort zum Buch stammt von WWE Wrestling Hall of Fame Mitglied und Wikinger-Anhänger Adam „Edge“ Copeland.

„Erhebt eure Met-Hörner gen Walhalla! Sachsen aufgepasst, denn die mächtigen Amon Amarth bringen eine Graphic Novel heraus!“ ruft Copeland. „Wikinger. Metal. Comics. Wie Stan Lee (und vielleicht Odin?) sagen würde…’nuff said!“

„Mit Amon Amarth an The Great Heathen Army zu arbeiten bedeutet, in Mythen, Geschichte und Heavy Metal einzutauchen, was sich für mich wie ein perfektes Date anhört,“ erklärt Watters den Entstehungsprozess. „Das Ziel des Buches ist, dem Leser das Gefühl zu geben, wirklich dabei zu sein, wenn er sich dem Terror der Invasoren in dieser alten Welt stellt, in der Monster und Götter unter jedem Stein und in jedem blutrünstigen Auge lauern. Und außerdem wollen wir zeigen, wie Wikinger mit sehr großen Äxten schreckliche Dinge tun.“

Seit 1992 haben Amon Amarth den Death und Melodic Metal zu einem urwüchsigen Ansturm von immer heftigeren Alben entwickelt. Die schwedische Gruppe kanalisiert die Ehrfurcht und den Zorn eines mittelalterlichen Wikingerangriffs in einen Horizont von basspedalgesäumten, mitreißenden Hymnen, die dazu bestimmt sind, bei Liveshows auf der ganzen Welt Chaos zu entfachen. Das jüngste Album, The Great Heathen Army, unterstreicht 30 Jahre voller Hooks mit einem Konzeptalbum über seefahrende Plünderer, die auf mächtige Armeen treffen – und die Generäle, die unablässig an den Zahnrädern des Krieges drehen.

„Amon Amarth sind bekannt für historische Epen und Mythologien, die sich durch die gesamte Bandgeschichte ziehen,“ so Herausgeber Rantz Hoseley weiter. „Eine von ihrer Musik inspirierte Graphic Novel ist längst überfällig. Die Songs von The Great Heathen Army beschwören eine Sage im Kopf des Hörers herauf, uralt, zeitlos und kraftvoll, und es ist uns eine Ehre, diese blutige Erfahrung zu erweitern.“

Z2 und Amon Amarth präsentieren The Great Heathen Army in einer Standard- und einer Deluxe-Hardcover-Ausgabe, die im Herbst 2023 erscheinen soll. Das Deluxe-Hardcover wird mit drei von Tom Theil illustrierten Kunstdrucken, einer silbernen Pennigar-Wikinger-Sammlermünze und einem Brettspiel in limitierter Auflage mit einer übergroßen Schlachtkarte ausgeliefert.

Das The Great Heathen Army-Brettspiel wird auch separat erhältlich sein. In dem Deckbau-Kriegsspiel übernehmen die Spieler die Rolle der Wikinger auf der Seite der Angreifer oder die der Angelsachsen auf der Seite der Verteidiger; jede Seite wird ihr eigenes Ziel verfolgen, um die andere Seite in packenden, stundenlangen Kampagnen zu besiegen oder zurückzuschlagen.