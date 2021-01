Amorphis: veröffentlichen Lyric Video und Shape Vinyl Single „Bother And Sister“

Gestern erschient Amorphis auf 666 Exemplare limitierte Shape Vinyl Single Brother And Sister über Nuclear Blast. Die Band enthüllt auch ein neues Lyric Video für den Song Brother And Sister, das ihr euch hier ansehen könnt:

Keyboarder Santeri Kallio kommentiert: „Wir haben hier zwei großartige Songs von den Queen Of Time Sessions auf Vinyl. Das atmosphärische Brother And Sister und das majestätische As Mountains Crumble waren beide Kandidaten für die finale Tracklist von Queen Of Time, wurden aber letztendlich zu Bonus Tracks, um einigen besonderen Ausgaben des Albums das gewisse Etwas zu verleihen. Mit diesem Vinyl Release erhalten beide Songs endlich die Aufmerksameit, die sie verdienen.“

Holt euch die Single hier: http://nblast.de/Amorphis-BrotherSister

Holt euch die digitale Single hier: http://nblast.de/Amorphis-BS-DSP

Trackliste:

A-Side: Brother And Sister

B-Side: As Mountains Crumble

Quelle: Nuclear Blast Records