Ancient Curse: veröffentlichen Single aus dem Album „The New Prophecy“

Auf The Orchard wurde die Singleauskopplung der Prog Power Metal Band Ancient Curse We Follow The Signs veröffentlicht. Das neue Album The New Prophecy wird offiziell am 29. Mai 2020 auf CD und LP über Pure Steel Records erscheinen. Das Album wird mit einer Auflage von 500 schwarzen Exemplaren und Gatefold auf Doppelvinyl erscheinen. Der Vorverkauf beginnt am 15. Mai 2020.

LINE-UP:

Pepe Pierez – vocals, guitars

Gunnar Erxleben – guitars

Thorsten Penz – bass

Matthias Schröder – drums