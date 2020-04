Ancient Curse: „The New Prophecy“ wird am 29.05.2020 auf Vinyl veröffentlicht

Am 29. Mai 2020 wird das neue Album der deutschen Prog Power Metal Band Ancient Curse The New Prophecy auf Vinyl veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 15. Mai 2020. Das Album wird mit einer Auflage von 500 schwarzen Exemplaren und Gatefold auf Vinyl erscheinen.

Ancient Curse sind weder eine gewöhnliche Power Metal-Formation noch eine Prog Metal-Band. Bereits 1985 gegründet sind sie ebenfalls kein typisches Kind der Achtzigjahre, weil sich ihre Sturm und Drang-Phase Mitte der Neunzigerjahre mit einem Mini- und zwei Full-Length-Alben abzeichnete.

Vor zweieinhalb Dekaden spielten sie bereits in dieser Besetzung: Sänger/Gitarrist Pepe Pierez (ex-Sons Of Seasons), Gitarrist Gunnar Erxleben (ex-Riot Instinct), Bassist Thorsten Penz (G.L.A.S.S.) und Schlagzeuger Matthias Schröder. Bei ihrem Comeback The New Prophecy im Jahr 2020 zeigen die Bremer ihre ganze Stahlkraft. Neun Songs haben sie eingespielt. Ihr Power Metal kennt dabei den teutonischen Speed Metal und streckt seine Fühler sogar in Richtung des Thrash Metal aus. Der Gesamtsound wächst mit einer ansehnlichen Vielfalt, die progressiv oder einfach nur einfallsreich genannt werden kann. Ancient Curse haben einen einzigartigen Stil gefunden.

The New Prophecy Tracklist:

Seite A

1. We Follow The Signs

2. Fire And Ice

3. The Shadow

Seite B

4. Man Of The Storm

5. Hypnotize

Seite C

1. One Moment Of Fortune

2. Forever Young

Seite D

3. Mind Chaos

4. Prophecy

Line-Up:

Pepe Pierez – Vocals, Guitars

Gunnar Erxleben – Guitars

Thorsten Penz – Bass

Matthias Schröder – Drums

Special Guest:

Henning Basse (Metalium / Sons Of Seasons)

Oliver Palotai (Kamelot)

Link

https://ancientcurse.de/

https://www.facebook.com/Ancient-Curse-417582438351759

https://twitter.com/ancientcursehb

https://www.instagram.com/ancientcursehb/

Mehr über Ancient Curse

Mehr über The New Prophecy