Ancillotti: offizielles Video zu „Revolution“ veröffentlicht

Ancillotti haben ein neues Video zu Revolution veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Hell On Earth enthalten, welches am 29. Mai 2020 auf CD über Pure Steel Records veröffentlicht wird. Der Vorverkauf beginnt am 15. Mai 2020.

Ab ihrem Debüt The Chain Goes On aus dem Jahre 2014 sind Ancillotti aus Norditalien bei Pure Steel unter Vertrag und kredenzen nun ihr drittes Album Hell On Earth. Gegründet von den Brüdern Sandro „Bid“ (Bass) und Daniele „Bud“ (Vocals) sowie Sohn Brian Ancillotti (Drums), widmet sich das Familienprojekt mitsamt Gitarrist „Ciano“ Toscani seit 2009 dem klassischen, unverfälschten Heavy Metal. Nicht selten kommen Erinnerungen an Accept auf. Die Produktion hat auch auf Hell On Earth wieder ordentlich Schmackes; eingängige Doublebass-Nummern treffen markante Riffs und die unverkennbare, rauchige Stimme von Daniele. Mal wird ordentlich das Gaspedal durchgetreten wie im Opener Fighting Man, Firewind und dem Schlusstrack Till The End, dann geht es wieder groovig und Midtempo-lastig wie in Broken Arrow oder We Are Coming zur Sache. Ancillotti schmieden auf Hell On Earth gekonnt und mit Leidenschaft den traditionellen Stahl in all seinen Facetten.