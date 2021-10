Angeekelt: Debütalbum „Auf Die Fresse Rock’n’Roll“ kommt am 11.11.2021

Der Titel ist Programm! Mit Auf Die Fresse Rock’n’Roll veröffentlichen Angeekelt ihr Debütalbum am 11.11.2021. Wer sich mal wieder eindeutig und einzig dem Spaß an harter Rock Musik und lebensnahen Themen widmen möchte, der ist bei den Kollegen von Angeekelt genau richtig aufgehoben! Die Mukke ist im Punkrock verwurzelt, es sind aber auch Einflüsse aus dem Hardcore und Metal deutlich hörbar. Die deutschen Texte der Band befassen sich mit unterschiedlichsten Themen, die aber irgendwie jedermann bekannt sein dürften. Ob es um das Feiern (oder das Bier), den jedem bekannten Egoisten, die Bekanntschaft in der Bar, die leider vergeben ist oder den Dummschwätzer geht, der besser den Mund halten sollte, hat die Band nichts ausgelassen. Auch dem Motorradfahren, das die beiden Musiker sehr lieben, sind einige Songs gewidmet.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Album gibt es mit dem Video zu Ich Brauche Niemand zu sehen und zu hören:

Angeekelt wurden im Herbst 2020 von Bernd „Börnie“ Sommer und Marc „Venom“ Debus gegründet. Beide Musiker sind bereits lange in der Musikwelt unterwegs. Bernd Sommer hat u.a. mit seiner Band Börnie bereits fünf CD-Veröffentlichungen herausgebracht und in den letzten Jahren in mehreren Bands gespielt und unzählige Liveauftritte gemeistert. Marc Debus hat Ende der 80er-Jahre mit den Punkbands Fremdkörper und Schleifstein angefangen und ist auch Sänger bei der Metal-Formation Ascheregen. Während die Songs noch von den beiden allein produziert wurden, sind mittlerweile einige Musiker im Gespräch, die die Band zu komplettieren gedenken.

Den letzten Schliff hat Uwe Lulis von den Black-Solaris-Studios der Scheibe verpasst, der nicht nur selbst ein namhafter Musiker ist, sondern auch schon viele Bands als Tontechniker abgemischt und produziert hat. Mit 15 Stücken und einer Gesamtspielzeit von knapp einer Stunde wird ein Feuerwerk deutscher Punkmusik abgebrannt, bei dem für jeden etwas dabei sein dürfte. Release des fast einstündigen Tonträgers ist der 11.11.2021 um 6:66 (7:06) Uhr.

Mehr Infos zu Angeekelt unter: https://www.facebook.com/Angeekelt

