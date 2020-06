Angel: veröffentlicht offizielles Video zu neuer Single

Angel, das Soloprojekt von Helena Iren Michaelsen, meldet sich mit einem neuen Album namens A Woman’s Diary – Chapter II zurück, das am 24.07.2020 bei Massacre Records erscheinen wird!

Ab sofort kann man sich das offizielle Video zur neuen Single Happy Birthday hier ansehen:

A Woman’s Diary – Chapter II ist ein vertontes, autobiographisches Abbild von Helena Iren Michaelsens Leben. Alle Songs und Texte sind persönlich, roh und unzensiert.

Das Album wurde von Tom Müller im Flatliners Studio gemastert und von Oliver Philipps produziert sowie arrangiert. Für die Gestaltung des Albumartworks ist Jan Yrlund (Darkgrove Design) verantwortlich.

Hier kann man das Album vorbestellen » https://lnk.to/awomansdiarychapter2

Angel – A Woman’s Diary – Part II

Get it here » https://lnk.to/awomansdiarychapter2

1. Never Again

2. Streetchild

3. Don’t Believe

4. Imprisoned

5. Do You Hear My Cry

6. Eg Ser

7. Happy Birthday

8. My Desire

9. Rock In The Sea

10. Silence

11. Angel Maria

12. Goodbye

13. Angel Maria’s Poem

CD Digipak • Digital

Rock • Release: 24/07/2020