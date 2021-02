Architects: teilen Video zu „Meteor“

Bevor Architects am Freitag ihr neues Studioalbum For Those That Wish To Exist auf Epitaph veröffentlichen, teilt die Band ein Video zu der jüngst veröffentlichten Lead-Single Meteor:

Zuvor präsentierte das Quintett mit Dead Butterflies, Animals und Black Lungs drei weitere Single-Auskopplungen, die jeweils mehrere Millionen Streams sowie Video-Aufrufe verzeichnen.

For Those That Wish To Exist folgt auf das Top 10 Erfolgsalbum Holy Hell aus dem Jahr 2018, das den tragischen Tod des Gitarristen und Bruders Tom Searle behandelte.

Als Special Guests auf dem Album sind Mike Kerr (Royal Blood), Simon Neil (Biffy Clyro) und Winston McCall (Parkway Drive) mit von der Partie.

Architects sind Sänger Sam Carter, Drummer Dan Searle, Bassist Ali Dean sowie die Gitarristen Josh Middleton und Adam Christianson.

Der inzwischen neunte Longplayer wurde in Eigenregie produziert und stellt sich inhaltlich die Frage, wie es mit dem Planenten Erde weitergehen soll trotz der anhaltenden, langsamen Zerstörung durch seine menschlichen Bewohner. In der jüngeren Vergangenheit markierten die Briten bereits, welchen enormen Stellenwert der Umweltschutz für sie hat durch eine Zusammenarbeit mit Sea Shepherd, der offenen Kritik an der Fuchsjagd sowie durch die Produktion von nachhaltigen Merchandise-Artikeln.

Doch auch in der teils aussichtslosen Lage gibt die Band den erbitterten Kampf nicht auf und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. So kommentiert Drummer und Songwriter Dan Searle:

“This album was me looking at our inability to change to a way of life that would sustain the human race and save the planet. I wanted to look in the mirror and ask ourselves the question of what are we going to do, as opposed to trying to point the finger at politicians. Change has to start on a personal level. The world has developed a culture of wanting someone else to deal with it, when we need to take our own responsibility. It has to start there.”

For Those That Wish To Exist Tracklist:

1. Do You Dream of Armageddon?

2. Black Lungs

3. Giving Blood

4. Discourse Is Dead

5. Dead Butterflies

6. An Ordinary Extinction

7. Impermanence ft. Winston McCall (Parkway Drive)

8. Flight Without Feathers

9. Little Wonder ft. Mike Kerr (Royal Blood)

10. Animals

11. Libertine

12. Goliath ft. Simon Neil (Biffy Clyro)

13. Demi God

14. Meteor

15. Dying Is Absolutely Safe

Architects online:

https://www.architectsofficial.com/

https://www.facebook.com/architectsuk

Quelle: Starkult Promotion