Armored Saint: veröffentlichen Details zur neuen CD/DVD, ‚Symbol Of Salvation Live‘

Am 22. Oktober werden Armored Saint ihre neue CD/DVD Symbol Of Salvation Live via Metal Blade Records veröffentlichen und somit den 30. Geburtstag des Albums feiern. Einen ersten Vorgeschmack auf Symbol Of Salvation Live könnt ihr durch das Livevideo zum Titeltrack gewinnen, welches sich hier befindet:

Auf metalblade.com/armoredsaint könnt ihr das Album in den nachstehenden Formaten vorbestellen:

– digipak-CD/DVD

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– silver vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– dusty rose pink marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– silver / white corona vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– crystal clear vinyl (US exclusive)

– red / black splatter vinyl (US exclusive)

Es gibt viele Möglichkeiten, den Jahrestag einer wichtigen Veröffentlichung in der Karriere einer Band zu feiern, und zum 30. Geburtstag von Symbol Of Salvation – einem Album, das Sänger John Bush als Armored Saints „Eckpfeiler“ bezeichnet – erscheint Symbol Of Salvation Live. Es ist eine Kombination aus Live-Album und -Video der Band, die das Album während ihrer 2018er-Tour im berühmten New Yorker Gramercy Theatre in seiner Gesamtheit gespielt hat, und fängt die Kraft, die Vielfalt und das unvergleichliche Songwriting ein. „Ich hatte das Gefühl, dass es eine großartige Hommage an das Album selbst war, Symbol in einem anderen Licht zu zeigen“, sagt Bassist Joey Vera. „Außerdem ist es für uns eine Art ‚Danke!‘ zu sagen, wenn alle Fans dabei sind und Teil dieses Ereignisses werden. Denn ohne sie könnten wir das alles gar nicht erst machen.“

Es ist nicht zu leugnen, dass Symbol Of Salvation aus dem Katalog der Band als etwas wirklich Besonderes herausragt, etwas, das die Band ebenso bereitwillig anerkennt wie ihre begeisterte Fangemeinde. „Es verbindet unsere Vergangenheit mit unserer Zukunft“, sagt Bush. „Ich glaube, es war die Zeit, in der wir wirklich dachten, wir könnten musikalisch tun, was wir wollten, und es würde irgendwie funktionieren. Es ist ein magisches Gefühl, und es gewinnt jedes Jahr weiter an Mystik“.

Die Band machte jedoch einige schwierige Zeiten durch, während sie die Songs für das Album schrieb. Sie war drei Jahre lang ohne Label, bevor sie bei Metal Blade unterschrieb, und verlor 1990 – bevor sie ins Studio ging – den Gründungsgitarristen Dave Prichard durch Leukämie. Dies entfachte das Feuer in der Band und trieb sie zu Höchstleistungen an. „Weil wir uns sozusagen aus der Asche erhoben hatten, verspürten wir das starke Verlangen, jede Kleinigkeit zum Erfolg zu führen“, erklärt Vera. „Es fühlte sich wichtiger an als alles, was wir je zuvor getan hatten. Zum einen wollten wir nicht, dass Daves schriftstellerische Beiträge umsonst waren. Außerdem wollten wir der Welt zeigen, woran wir drei Jahre lang gearbeitet hatten. Das Lustige ist, dass wir während der Trennung des Metal-Genres zwischen Glam und Thrash von ’85 bis ’89 das Gefühl hatten, wir müssten allen anderen etwas beweisen. Aber als wir Symbol machten, hatten wir auch etwas zu beweisen, nur diesmal mussten wir es uns selbst beweisen.“

Die Entscheidung, das Album in seiner Gesamtheit bei den Terminen in den USA und Europa im Jahr 2018 zu spielen, war eigentlich ganz pragmatisch: Die Band befand sich zwischen zwei Platten und wollte mehr Shows spielen, und angesichts des bevorstehenden Jubiläums von Symbol Of Salvation glaubte Vera, dass es eine „lustige Herausforderung“ wäre, das Album live zu spielen. „Wir dachten, da die Fans dieses Album anscheinend für einen Favoriten halten, würde es gut aufgenommen werden. Und wie immer braucht es Zeit und Planung für eine spätere Veröffentlichung, also haben wir die Idee aufgegriffen und eine Reihe von Terminen wahrgenommen, bevor wir mit dem Schreiben unserer nächsten Platte begannen“, sagt Vera. „Es war wirklich toll, die Reaktion des Publikums zu sehen, wenn wir die wirklich tiefen Stücke spielten. Nicht nur die Songs, die wir nur sehr selten gespielt haben, sondern auch ein paar Songs, die wir noch nie zuvor gespielt hatten. Einige dieser Stücke bekamen ein ganz neues Leben und es war sehr motivierend für mich, diese Songs in einem anderen Licht zu sehen. Ich würde sagen, diese Erfahrung war eine Inspiration, als ich mit dem Schreiben für Punching The Sky (2020) begann.“ Die Show selbst wurde von einem sechsköpfigen Kamerateam aufgezeichnet. Bush sagte, die Band sei „aufgepumpt“ gewesen, weil sie wusste, dass sie gefilmt wurde, und wie immer gab das Quintett von dem Moment an, als es die Bühne betrat, sein Bestes. Sie haben auch gute Erinnerungen an die Show, die bis heute ihre größte Headline-Show in New York ist. „Die Stimmung im Saal war so toll“, sagt Vera. „Die Fans gaben uns das Gefühl, willkommen zu sein, so als wären wir zu einer Art Feier nach Hause gekommen, und wir alle feierten Symbol Of Salvation. Ich hatte Gänsehaut, als ich hörte, wie die Leute bei Songs wie Burning Question mitsangen, einem Song, den wir noch nie live gespielt hatten.“

Als zusätzlichen Bonus enthalten die Vinyl- und Digitalversionen des Albums fünf Demotracks aus den Symbol Of Salvation-Sessions mit Dave Prichard, die noch nie auf diesem Format veröffentlicht wurden. „Es handelt sich um Songs, die es nicht auf die Platte geschafft haben, die aber immer noch einen gewissen Vibe haben und auf denen Dave spielt, was sie zu etwas Besonderem macht“, sagt Bush. Diese Tracks sind willkommene Ergänzungen, die dazu beitragen, das Album weiter zu feiern, und die Band ist einfach glücklich und respektiert die Tatsache, dass sie dieses Jubiläum erreicht hat. „Wenn du mir vor dreißig Jahren gesagt hättest, dass wir heute darüber reden würden, hätte ich dich für verrückt erklärt“, sagt Vera. „Alles, was wir immer wollten, war, unsere eigene Musik zu machen, Freude daran zu haben und stolz darauf zu sein. Die Tatsache, dass wir außerdem sehr treue Fans haben, die das, was wir tun, weiterhin unterstützen, ist das Sahnehäubchen auf diesem Kuchen. Ich versuche, unsere Platten so objektiv wie möglich zu betrachten, und wenn ich das kann, bin ich sehr stolz darauf, dass diese Platte ein großer Teil des Vermächtnisses der Band ist, und ich bin extrem demütig, dass ich ein Teil davon bin.“

Symbol Of Salvation Live CD/DVD Tracklist:

1. Reign Of Fire (Live)

2. Dropping Like Flies (Live)

3. Last Train Home (Live)

4. Tribal Dance (Live)

5. The Truth Always Hurts (Live)

6. Half Drawn Bridge (Live)

7. Another Day (Live)

8. Symbol Of Salvation (Live)

9. Hanging Judge (Live)

10. Warzone (Live)

11. Burning Question (Live)

12. Tainted Past (Live)

13. Spineless (Live)

*additional bonus tracks on the digital/vinyl versions:

14. Nothing Between The Ears (1989 4-Track Demo)

15. Get Lost (1989 4-Track Demo)

16. Medieval Nightmares (1989 4-Track Demo)

17. People (1989 4-Track Demo)

18. Pirates (1989 4-Track Demo)

19. Symbol Of Salvation (Live) [Radio Edit] **available digitally only!

Armored Saint Line-Up:

Joey Vera – Bass

Gonzo Sandoval – Drums

Phil Sandoval – Guitars

John Bush – Vocals

Jeff Duncan – Guitars

