Sabaton und World Of Tanks: präsentieren neues Musikvideo zu ‚Steel Commanders‘ & In-Game-Event

Macht euch startklar zum Headbangen mit der neuesten Kollaboration zwischen Schwedens Sabaton und World Of Tanks. Die zwei wortwörtlichen Metall-Ikonen liefern mit dem Musikvideo zu Steel Commanders eine unumgängliche Ergänzung für die Playlisten eines jeden Panzerfahrers und zudem wird die Band ein massives In-Game-Event veranstalten, das Gamer mit einigen Geschichtsrelikten belohnen wird: Dem ersten Tier IX Premium-Panzer innerhalb des Spiels!

„Es war eine großartige Erfahrung, mit den Jungs von World Of Tanks und Wargaming an diesem riesigen Projekt zu arbeiten. Gemeinsam haben wir ein episches Musikvideo für Steel Commanders gemacht und es ist der perfekte Start für unsere geschichtsträchtige Zusammenarbeit“, berichtet Joakim Brodén, Leadsänger von Sabaton. „Wir sind stolz darauf, Teil dieses brandneuen In-Game-Events zu sein, das den allerersten Tier IX Premium-Panzer als ultimativen Preis sowie uns Bandmitglieder als Besatzung bietet!“

Seht hier hier das epische Musikvideo zu Steel Commanders:

Im Musikvideo ist ebenso die Grammy nominierte und Brit Female Artists Of The Year nominierte Tina Guo zu sehen. Mit ihrer internationalen Karriere als Virtuosin an der akustischen/elektrischen Cello, Multi-Instrumentalistin, Komponistin und Geschäftsfrau, ist Tina Guo für ihre einzigartige Vielseitigkeit bekannt. Ebenso ist sie eine der begehrtesten Solo Cellisten für Blockbuster, TV und Game Soundtracks.

Steel Commanders erscheint am 17. September auf allen digitalen Streamingplattformen. Ihr könnt euch den Song bereits hier vormerken: https://spotify.sabaton.net

Alle Pre-Saver haben die Chance auf Preise wie Steel Commanders Merchandise und Bonus Codes für weiteren Sabaton In-Game content für World Of Tanks inklusive den neuen STRV K Panzer im Spirit Of War 3D Style.

Neben des legendären Musikvideos sind Sabaton außerdem Headliner eines neuen In-Game-Events: Spirit Of War. Bei der Veranstaltung stellen sich Panzerfahrer diversen Herausforderungen, um die größte Belohnung zu erhalten: Den STRV K, der erste Premium-Panzer aus Tier IX (den ihr vermutlich schon in dem Clip entdeckt habt) mit einer kompletten Sabaton-Besatzungscrew. Zudem nahm Brodén selbst die Voiceovers auf, die voller Easter Eggs für Fans stecken. Sobald Panzerfahrer ihren STRV K verdient und freigeschaltet haben, erhalten sie den exklusiven Spirit Of War im 3D-Stil.

„Die Zusammenarbeit mit den Jungs von Sabaton hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns, sie für dieses Projekt an Bord zu haben“, sagt Max Chuvalov, Publishing Director von World Of Tanks. „Unsere Spieler lieben Sabatons Musik und wir ergänzen uns hervorragend, da wir beide von Militärgeschichte fasziniert sind. Außerdem hoffen wir, dass die neue Musik unsere Spieler dazu anheizt, alles für den Sieg zu geben.“

Selbst wenn die Spieler den Challenge-Marathon letztendlich nicht beenden, erhalten sie auf dem Weg viele Goodies und jede abgeschlossene Etappe gewährt ihnen einen Rabatt von 10% auf den Kauf des STRV K, und das gleiche gilt für den 3D-Stil. Der STRV K verfügt außerdem über einen eigenen Sabaton-Soundtrack und ermöglicht es Spielern, in Zufallsgefechten Preise zu verdienen. Es ist also ein Gefährt, das kein Panzerfahrer verpassen darf, wenn es ihm wichtig ist, ein echtes Stück World Of Tanks-Geschichte zu besitzen. Das Spirit Of War-Event findet vom 27. August bis 6. September statt.

Weitere Informationen zum Spirit Of War-Event findet ihr auf auf worldoftanks.com.

