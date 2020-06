Arrival Of Autumn: veröffentlichen ‚Apocalyptic‘-Musikvideo

Die kanadischen Metaller-Aufsteiger Arrival Of Autumn veröffentlichen heute stolz ihr neues Musikvideo Apocalyptic von ihrem neuen Album Harbinger.

Arrival Of Autumn kommentieren: „Dieses Video ist wirklich cool, weil wir wirklich alles selber gemacht haben. Wir haben die aktuelle Situation der Welt als Herausforderung genommen, produktiv zu sein und etwas Hochwertiges zu machen, das die Leute, die zuhause festsitzen unterhalten kann. Eine kreative Vision, allein von Arrival Of Autumn gemacht, von uns für euch und wir freuen uns, es mit euch allen teilen zu können, mithilfe unseres Teams von Nuclear Blast!“

Seht euch das Video zu Apocalyptic hier an:

Bestellt das Album jetzt: www.nuclearblast.com/aoa-harbinger

Mehr zu Arrival Of Autumn:

Witness Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=0Hz9HAVs1nM

The Endless Offizieller Track: www.youtube.com/watch?v=vC-fm_LbOMs

The Horror Offizieller Demotrack: https://www.youtube.com/watch?v=jf4xwyxqrqw

Witness Offizielles Gitarren-Playthrough: https://www.youtube.com/watch?v=wRA3kWBqKz0

Better Off Without Offzielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=IPZWH6YM1oc

Trailer #1 – Die Themen auf Harbinger: https://www.youtube.com/watch?v=4M2ytvREuug

Trailer #2 – Bandgeschichte: https://www.youtube.com/watch?v=u6-BbxQDwhM

Trailer #3 – Über The Endless: https://www.youtube.com/watch?v=2nT4Os7d6kE

Trailer #4 – Der Vertrag mit Nuclear Blast: https://www.youtube.com/watch?v=uFv-WpOzeDY

Trailer #5 – Aufnahme und Mix von Harbinger: https://www.youtube.com/watch?v=E09xYXpjzAE

Trailer #6 – Das Artwork von Harbinger: https://www.youtube.com/watch?v=tX1IUBJQBks

Harbinger wurde von Jason Suecof (Devildriver, The Black Dahlia Murder, All That Remains, Trivium) produziert und gemixt, gemastert wurde sie von Alan Douches (Darkest Hour, Every Time I Die, Suicide Silence).

Harbinger – Tracklist:

01. Hurricane On The Horizon

02. End Of Existence

03. Witness

04. The Horror

05. Old Bones // New Blood

06. Better Off Without

07. Symbiotic

08. An Omen Of Loss

09. The Endless

10. Apocalyptic

Die Band Arrival Of Autumn begann mit der Mission, kompromisslos Musik zu machen und sich selbst einen Weg durch die Musikszene zu bahnen. Da sie aus einer Kleinstadt in Nordkanada stammt, war dieser Weg auch unausweichlich, da die Möglichkeiten einer Großstadt-Szene voller Promoter, Clubs und Fans schlichtweg nicht gegeben waren.

Nachdem die Jungs mit zwei Alben, Endless Nights und Shadows, im Gepäck auf Tour gewesen waren, machten sie sich direkt an die Arbeiten für ihren nächsten Langspieler. Spaßeshalber schickten sie einige der neuen Demoaufnahmen auch an einen ihrer persönlichen Helden, Jason Suecof (Audiohammer Studios), um zu sehen, ob dieser Interesse an einer gemeinsamen Zusammenarbeit hätte. Überraschenderweise gefiel Jason das Material außerordentlich gut, sodass er zwischen all seinen Großprojekten Zeit fand, um das neue Album aufzunehmen. Diese Gelegenheit wollte sich die Band selbstredend nicht entgehen lassen, weshalb sie sich umgehend an die Planung des 3.000-Meilen-Flugs auf die andere Seite des Kontinents machte. Dort spielten sie schließlich die besten Songs ein, die sie bislang geschrieben haben.

Nach zwei erfolgreichen Aufnahmephasen konnte die Truppe mit der Platte (produziert von Jason Suecof und gemastert von Mark Lewis) die Aufmerksamkeit der A&R-Legende Monte Conner gewinnen. Conner war vom Gehörten zutiefst beeindruckt, woraufhin rasch ein Plattenvertrag besiegelt wurde. Blickt man auf ihren bisherigen Weg zurück, so lässt sich leicht erahnen, welch großartige Ereignisse Arrival Of Autumn in naher Zukunft noch bevorstehen.

Arrival Of Autumn sind:

Jamison Friesen – Gesang

Brendan Anderson – Leadgitarre

Kevin Student – Bass

Ryan Sorensen – Gitarre

Ty Fox – Schlagzeug

