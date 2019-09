As I Lay Dying: veröffentlichen ihre vierte Single ‚Blinded‘

In ein paar Tagen, am 20. September, wird das San Diego’er Metal-Quintett As I Lay Dying sein siebtes Studioalbum Shaped By Fire über Nuclear Blast veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band stolz ihre vierte Single Blinded.

Tim Lambesis kommentiert: „Es war eine unglaubliche Erfahrung, mit Frankie Nasso zu arbeiten, der bei unserem Video Blinded, aufgrund seiner eigenen Leidenschaft für die Band die Regie übernommen hat. Außerdem war die Energie, die die Fans zum Dreh des Videos mitgebracht haben, einfach genial und das macht es zu einem unvergesslichen Erlebnis!“

Seht euch das Musikvideo zu Blinded hier an:

Holt euch die Single digital hier.

Seht As I Lay Dying live auf ihrer Shaped By Fire Welttour. Es sind nur noch drei Shows in Südamerika übrig, bevor die Band für zwei Shows nach Russland kommt und die Tour anschließend in Europa in Begleitung von Chelsea Grin, Unearth und Fit For A King fortsetzt. Tickets sind hier erhältlich: http://asilaydying.com/tour

As I Lay Dying

Shaped By Fire Tour – Europe 2019

w/ Chelsea Grin, Unearth, Fit For A King

24.09. RUS St. Petersburg – Cosmonavt* TICKETS

25.09. RUS Moscow – Glavclub* TICKETS

27.09. D Leipzig – Haus Auensee TICKETS

28.09. D Hamburg – Sporthalle TICKETS

30.09. N Oslo – Rockefeller TICKETS

01.10. S Stockholm – Fryshuset Klubben TICKETS

02.10. DK Copenhagen – Amager Bio TICKETS

03.10. D Berlin – Columbiahalle TICKETS

04.10. CZ Prague – Forum Karlín TICKETS

05.10. D Munich – Zenith TICKETS

06.10. A Vienna – Gasometer TICKETS

07.10. H Budapest – Barba Negra TICKETS

09.10. I Milan – Magazzini Generali TICKETS

10.10. CH Zurich – Volkshaus TICKETS

11.10. F Grenoble – La Belle Electrique TICKETS

12.10. E Barcelona – Sala Apolo TICKETS

13.10. E Madrid – La Riviera TICKETS

15.10. F Paris – Bataclan TICKETS

16.10. B Brussels – Ancienne Belgique TICKETS

17.10. NL Tilburg – 013 TICKETS

18.10. D Saarbrücken – E-Werk TICKETS

19.10. D Cologne – Palladium TICKETS

*AILD only

Shaped By Fire Tour – North America 2019

w/ After The Burial, Emmure

15.11. USA Las Vegas, NV – House of Blues TICKETS

16.11. USA Phoenix, AZ – The Van Buren TICKETS

18.11. USA Dallas, TX – House of Blues TICKETS

19.11. USA Houston, TX – House of Blues TICKETS

21.11. USA New Orleans, LA – House of Blues TICKETS

22.11. USA Atlanta, GA – Buckhead Theatre TICKETS

23.11. USA Charlotte, NC – The Fillmore TICKETS

24.11. USA Wantagh, NY – Mulcahy’s Pub and Concert Hall TICKETS

25.11. USA Boston, MA – House of Blues TICKETS

26.11. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts TICKETS

27.11. USA Pittsburgh, PA – Roxian Theatre TICKETS

29.11. USA Silver Spring, MD – The Fillmore TICKETS

30.11. USA Buffalo, NY – Town Ballroom TICKETS

01.12. USA Reading, PA – Reverb TICKETS

02.12. USA Cleveland, OH – House of Blues TICKETS

03.12. USA Chicago, IL – House of Blues TICKETS

04.12. USA Minneapolis, MN – Varsity Theater TICKETS

06.12. USA Denver, CO – Summit TICKETS

07.12. USA Salt Lake City, UT – The Complex TICKETS

09.12. USA Seattle, WA – El Corazón TICKETS

10.12. USA Portland, OR – Wonder Ballroom TICKETS

11.12. USA Sacramento, CA – Ace of Spades TICKETS

12.12. USA Ventura, CA – The Majestic Ventura Theater TICKETS

13.12. USA Los Angeles, CA – The Regent Theater *SOLD OUT*

14.12. USA San Diego, CA – SOMA TICKETS

15.12. USA Los Angeles, CA – The Regent Theater TICKETS

Shaped By Fire wurde von der Band produziert und von Joseph McQueen im Sparrow Sound in Los Angeles, CA gemischt; das Mastering wurde von Ted Jensen im Sterling Sound in Nashville, TN übernommen. Die einzige Ausnahme bildet der Track My Own Grave, der von As I Lay Dying produziert, von Drew Fulk co-produziert und von Adam “Nolly” Getgood gemischt wurde. Das Artwork wurde von Corey Meyers geschaffen.

Shaped By Fire ist in folgenden Formaten erhältlich:

• CD Digipak

◦ Black Vinyl

◦ Clear Vinyl

◦ Beer W/ Black Splatter Vinyl (Limited to 2000) (USA)

◦ Bone W/ Black Splatter Vinyl (Limited to 500) (USA)

◦ Red W/ Black Splatter Vinyl (Limited to 250) (USA)

◦ Orange / Black Swirl Vinyl (Limited to 250) (USA)

• T-shirt Bundle (inkl CD digipak & T-Shirt: S-XXL) (USA)

Das Album sowie begleitendes Merchandise kann ab sofort hier vorbestellt werden: http://nblast.de/AILDShapedByFire

Pre-saved das Album hier auf Spotify, Apple Music und Deezer: http://nblast.de/AsILayDyingPreSave

Shaped By Fire – Tracklist:

1. Burn To Emerge

2. Blinded

3. Shaped By Fire

4. Undertow

5. Torn Between

6. Gatekeeper

7. The Wreckage

8. My Own Grave

9. Take What’s Left

10. Redefined

11. Only After We’ve Fallen

12. The Toll It Takes

Mehr zu Shaped By Fire:

Shaped By Fire Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=LdUhTHGR1Tk

Redefined Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=UnQUDQpnG3M

My Own Grave Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Q0wbyQRRQJA

Album Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=xtG6uWeFq4w

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=ohQfQjKqc74

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=Jpd6OdRa7Ow

Album Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=WeQHgvCZGrE

Album Trailer #5: https://www.youtube.com/watch?v=rirSbqjUcHc

As I Lay Dying sind:

Tim Lambesis – vocals

Nick Hipa – guitars

Phil Sgrosso – guitars

Josh Gilbert – bass guitar & vocals

Jordan Mancino – drums

www.asilaydying.com

www.facebook.de/asilaydying

www.nuclearblast.de/asilaydying

