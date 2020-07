Ascian: veröffentlichen Debüt Album im Herbst auf „Black Sunset“

Die Doom und Post (Black) Metaller von Ascian haben bei Black Sunset unterschrieben und werden im Herbst ihr Debütalbum veröffentlichen. Das in Braunschweig und Würzburg beheimatete Quartett wurde 2018 gegründet und kreiert einen Sound voller Hoffnungslosigkeit und Melancholie die ihre Anhänger irgendwo zwischen My Dying Bride und Alcest finden wird. Das bevorstehende Album wurde von Doom Mastermind Déhà gemixt und gemastert und wartet darauf auf die Menschheit losgelassen zu werden. Leave all hope behind – Misery is ahead.

Mehr Infos schon bald!