Legenden, die am 16.02.18 erscheinende EP, wirft einen Blick auf die Tage des Aufbruchs und läutet gleichzeitig eine neue Ära ein. Die 5 neu eingespielten Stücke spiegeln dabei den heutigen Stand der Musiker und ihres aktuellen kreativen Schaffens wider, abermals verpackt in die unvergleichliche Produktion der Greenman Studios, unter den kritischen Augen und Ohren von Mastermind Sebastian „Seeb“ Levermann (Orden Ogan). Reißende Klänge, schwebende Melodien und epische Texte veredeln alte Werke zu neuen Legenden. Den Altmeistern des Heavy Metals, Manowar, wird mit dem Cover und der Frage God Or Man gehuldigt. Wer schon immer wissen wollte, wie Manowar im Melodic Death Metal Gewand klingen würden, findet hier seine Antwort.

Tracklist Legenden:

01 Die Legende (2018)

02 Heldenbürde (2018)

03 Asenblut (2018)

04 God Or Man ( Manowar Cover)

05 Von Des Verräters Untergang (2018)

Asenblut Tourdaten:

16.02.18 – Frostfeuernächte, Heidesee (DE)

17.02.18 – From Hell, Erfurt (DE)

18.02.18 – Escape, Wien (AT)

21.02.18 – Leblogg, Lyon (FR)

24.02.18 – Cernunnos Festival, Noisiel (FR)

25.02.18 – Helvete, Oberhausen (DE)

Weitere Daten folgen!

