Waldtraene

Heute können wir euch bestätigen, was sich die letzten drei Jahre bereits bewährt hat. Das dynamische Duo um Waldtraene werden bereits zum 4. Mal in Folge das Festival eröffnen. Wir können uns einfach keinen besseren Opener vorstellen und wir hoffen ihr seht das genau so m/ Soulline

So langsam komplettiert sich das Line Up und heute machen wir weiter mit Band Nummer 24 in unserem Line Up.

Die Schweizer Band ist seit der Jahrtausendwende aktiv und hat seit dem auf mehr als 200 Gigs ihren Melodic Death Metal präsentiert. Vier Alben und zwei Demos haben sie in der Zeit veröffentlicht und das fünfte Album erscheint noch dieses Frühjahr.

Wir freuen uns auf Soulline!

Alle Infos und das gesamte, bisher bestätigte Lineup findet ihr hier

