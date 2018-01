RoadKill Tour 2018

präsentiert von:

Dragon Productions, Metal Blade Records, DEAF FOREVER, metal.de, Guitar Magazin, SLAM ALTERNATIVE MUSIC MAGAZINE, Rock It! Magazine, Legacy – The Voice From The Dark Side, Wacken Brauerei



Bands: RAM, Portrait und Trial

RAM – Heavy Metal aus Göteburg, Schweden

http://www.ram-metal.com/

https://www.facebook.com/RAMheavymetal

https://ramheavymetal.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/user/rammetalband

Portrait – Heavy Metal aus Kristianstad, Schweden

http://www.portraitmetal.com/

https://www.facebook.com/portraitsweden

https://portraitsweden.bandcamp.com/

Trial – Heavy Metal aus Trollhättan, Schweden

https://www.facebook.com/TrialHeavyMetal

https://trialheavymetal.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/user/TrialHeavyMetal

Bambi galore

Öjendorfer Weg 30a, 22119 Billstedt, Hamburg, Germany

Einlass 20:00 Uhr

Beginn 21:00 Uhr

VVK 17,50 €

Tickets gibt es unter folgendem Link:

http://www.eventim.de/tickets.html?fun=evdetail&affiliate=EVE&doc=evdetailb&key=2067406$10365065

