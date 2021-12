Asia – The Official Bootlegs, Volume 1

Fazit

Heat Of The Moment kennt doch jeder, oder? Doch hinter Asia verbirgt sich so viel mehr, was vielen noch jungen Rockfans entgangen sein kann. Für meine Person muss ich feststellen, dass die Supergroup viel zu stiefmütterlich behandelt wurde. Klar, die Protagonisten kannte man, die großen Hits auch, aber bei mir läuft viel eher Saga, Emerson, Lake And Palmer und Uriah Heep. Was dieses Boxset so besonders macht, ist die Tatsache, dass gleich fünf umfassende Konzertaufnahmen aus verschiedensten Epochen von Asia zusammengetragen wurden. Klar setzt BMG bewusst auf die Kaufkraft kurz vor Weihnachten, aber welcher Fan freut sich nicht über eine solche Box unter dem nadelnden Christbaum, der spätestens am 06.01.2022 eh im hohen Bogen wieder die heimische Wohnung verlässt? Was bleibt, ist The Official Live Bootlegs, Volume 1. Was etwas irritiert, ist die Nummerierung der Session. Soll da in der Zukunft etwa noch Volume 2 folgen? Von mir aus gerne - die Reise durch die zehn CDs und drei Jahrzehnte hat Anklang gefunden und darf gerne weiter ausgebaut werden, solange das Niveau der ersten Version beibehalten werden kann. Mit 69,90 € ist der Preis der einzige Nackenschlag, der leider Gottes auch noch als gerechtfertigt durchgewunken werden darf. Als Vinyl-Liebhaber findet man dann doch noch ein kleines Haar in der Suppe - schließlich gibt es den Spaß nur auf CD und abgespeckt digital.



Anspieltipps: Voice Of America und Heat Of The Moment