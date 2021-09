Asking Alexandria: kündigen EU & UK Tour für Frühjahr 2022 an

Asking Alexandria haben heute ihre bevorstehende UK/Europa-Tournee für Frühjahr 2022 angekündigt. Tickets sind ab dem 30. September 2021 erhältlich. Der Tournee-Vorverkauf startet mit der Veröffentlichung ihres kommenden Studioalbums See What’s On The Inside, das am 1. Oktober via Better Noise Music erscheint.

Ben Bruce kommentiert: “After what feels like an eternity away, we are beyond excited to FINALLY announce a handful of shows in the UK/Europe. They may be few, but they will be incredibly special to us. We have missed you. We are finally coming home.”

Die Band hat vor kurzem die erste Single Alone Again aus dem kommenden Album veröffentlicht. Eine packende Rockhymne, die von allen fünf Bandmitgliedern zusammengeschrieben wurde und einen passenden ersten Vorgeschmack auf das neue Album bietet. Beflügelt von neuer kreativer Energie haben Asking Alexandria während der Aufnahmen zum neuen Album ihre Liebe zum Songwriting und zum gemeinsamen Musizieren wiederentdeckt. Alone Again ist sofort überall verfügbar. Das offizielle Musikvideo zum Song gibt es hier zu sehen.

Während sich die Band darauf freut, ihr neues Werk bald mit der Welt teilen zu können und sich als kreatives Kollektiv mit einem neuen Sinn für Klarheit und Zielsetzung zu präsentieren, bereiten sie sich ebenfalls auf ihre kommende US Tour vor. Hierbei werden sie A Day To Remember auf ihrer Re-Entry Tour Ende September, Oktober und November begleiten, um 2022 mit ihrer kommenden EU & UK Tour anzuschließen. Die Tour Dates lauten wie folgt.

Wed 30th Mar 2022 Stereoplaza, Kiev, Ukranie

Fri 1st April 2022 Adrenaline Stadium, Moscow, Russia

Sun 3rd April 2022 A2, St. Petersburg, Russia

Tue 5th April 2022 Neue Theaterfabrik, Munich, Germany

Wed 6th April 2022 Huxley’s, Berlin, Germany

Fri 8th April 2022 Patronaat, Haarlem, Netherlands

Sat 9th April 2022 Essigfabrik, Cologne, Germany

Mon 11th April 2022 O2 Ritz, Manchester, UK

Wed 13th April 2022 O2 Institute, Birmingham, UK

Fri 15th April 2022 Electric Ballroom, London, UK

Eine vollständige Liste aller kommenden Live Termine gibt es auf https://www.askingalexandria.com.

