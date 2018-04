Am 11. Mai wird das dritte Album der Tiroler Black Metaller Asphagor „The Cleansing“ via Black Sunset / MDD veröffentlicht. Ab sofort gibt es mit dem Song „(In The) Sea Of Empty Shells“ eine erste Kostprobe vom neuen Meisterwerk auf dem MDD YouTube Kanal. Die finale Tracklist findet ihr ebenso anbei. „The Cleansing“ erscheint als edles Digipak und wird 10 Songs bei einer Spielzeit von gut einer Stunde enthalten. Das Album wurde von Patrick W. Engel (Temple Of Disharmony) produziert, gemischt und gemastert und verspricht eine der beindruckensten Black Metal Veröffentlichungen des Jahres zu werden.

01. The Delphic Throne

02. Sun Devourer

03. The Solipsist

04. (In The) Sea Of Empty Shells

05. 101815

06. Ardor

07. Circle Of Abaddon

08. Monodia (He, My Wall)

09. Aurora Nocturna

10. The Cleansing

