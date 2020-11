Atomic Rocket Seeders: veröffentlichten am 30.10.2020 ihr Debütalbum

Metal aus Luxemburg – was bislang erst wenigen Insidern der Metalszene ein Begriff ist, etabliert sich nun in der internationalen Musikwelt. Atomic Rocket Seeders bereichern diese Musikgattung mit einer alternativen Stilrichtung.

Die energiegeladenen Auftritte der Band aus Luxemburg, nicht bloß im eigenen Lande, sondern auch in Deutschland und Frankreich, werden von Festivalbesuchern jeweils mit großer Begeisterung quittiert.

Einem größeren Publikum ist das Power Trio 2018 bekannt geworden, als es auf der zweijährlich stattfindenden Metal Battle zu Luxemburgs bester Metal Band gekürt wurde. Daraufhin folgte ein Auftritt auf dem weltweit größten Heavy Metal Festival Wacken in Deutschland. Atomic Rocket Seeders erhielten sehr positive Kritiken in internationalen Musik-Fachmagazinen. Die Band gewann weitere nationale Musik-Wettbewerbe.

Als Vorgruppe der weltberühmten US-amerikanischen Nu-Metal-Band Limp Bizkit im Juli 2019 in der Luxemburger Rockhall wussten Atomic Rocket Seeders ebenso zu beeindrucken als auch als Vorband von Jolly, einer sehr erfolgreichen amerikanischen Progressive/Alternative Rockband.

Der Erfolg der Band liegt im unvorhersehbaren Songwriting, das mit Fusion Metal treffend umschrieben wäre. In der Tat fließen Elemente von Blues über Jazz zu Hardrock in die Musik des Trios ein und ergeben damit einen unvergleichlichen Metal-Sound. Die Musik von Atomic Rocket Seeders ist in der Tat dem Genre Alternative Metal zuzurechnen.

Atomic Rocket Seeders wurde vor sechs Jahren von TAP (Thierry Angel Porcedda) gegründet. Das Trio-Format wird bei Auftritten immer wieder mal mit Gastmusikern bei dem einen oder anderen Song auf ein Quartett vergrößert. Auch tauschen Sänger/Gitarrist und Bassist auf der Bühne schon mal ihre Instrumente. Musikalische Abwechslung gehört zu den Grundfesten von Atomic Rocket Seeders.

Das Luxemburger Power Trio Atomic Rocket Seeders veröffentlichte ihr Debütalbum am 30. Oktober.

Ein Album mit zehn teils sehr verschiedenen Songs, mit überraschenden Rhythmus- und Stilwechsel innerhalb einzelner Stücke.

Die Texte sind häufig sozialkritisch. Einige Texte beschreiben aber auch emotionale Aspekte des Lebens.

Die erste Single-Auskopplung Eternal Ashes wurde am 16. Oktober als Video-Clip auf gängigen Plattformen vorgestellt:

Das Video ist ein musikalischer Appetithappen auf das Album und stellt sogleich die Vielseitigkeit und künstlerische Raffinesse des Trios unter Beweis.

Metal umweltfreundlich

Atomic Rocket Seeders setzen ein Zeichen: Perfekte Symbiose von Metal und Umweltfreundlichkeit.

Dass Cover von CD und LP sind aus recyceltem Papier gefertigt werden, ist für umweltbewusste Musiker mittlerweile ein Muss.

Die Band geht jedoch noch einen Schritt weiter: Die LPs, bekanntlich aus Vinyl bestehend auf Basis von Erdöl, werden in einer Vinyl-Manufaktur produziert, die als „the Greenest Vinyl Pressing Plant on this planet“ bekannt ist. Absolut umweltfreundlich, ohne Kompromisse an Qualität und Sound.

Sowohl die LPs selber als auch die Verpackungen bestehen aus 100% recycelten Materialien. Die verwendeten Drucktinten sind biologisch abbaubar. Herstellung und Verpackung ausschließlich mit grünen Energien. Und die Lieferungen erfolgen weltweit 100% CO2-neutral.

In Konsequenz sind ebenfalls die Band-Shirts, die im Merchandising erhältlich sein werden, aus umweltfreundlichen hochqualitativen Bio-Materialien gefertigt.

Atomic Rocket Seeders, Videos Wacken:

https://www.youtube.com/watch?v=j1X8AknE9xM – Revolution 20**

https://www.youtube.com/watch?v=vXFAgnGUwRs – New Age Role Models

Atomic Rocket Seederss, studio recordings:

https://www.youtube.com/watch?v=0ZFrdmjIGvg – Revolution 20**

https://www.youtube.com/watch?v=HGuoexMMZS4 – New Age Role Models

https://www.youtube.com/watch?v=anuTSBXuD0k – Self-Destruct

