Aviana: veröffentlichen neue Single/Video „Delirium“

Die schwedische Metalcore-Sensation Aviana, bekannt für ihr beeindruckendes Album Corporation aus dem Jahr 2022, das allein auf Spotify über 30,4 Millionen Streams verzeichnete, meldet sich mit der neuen Single Delirium zurück. Im Gegensatz zu ihrer letzten Veröffentlichung kehren sie mit diesem Track zu ihren härteren Wurzeln zurück und präsentieren einmal mehr ihren unverkennbaren Sound. Frontmann Joel Holmqvist, das einzige verbliebene Mitglied der Band nach dem Ausstieg früherer Mitglieder, treibt Aviana weiter zu neuen Höhen.

Seht euch das Video zu Delirium hier an:

Delirium wurde zum Auftakt ihrer mit Spannung erwarteten Europatournee im Rahmen der The Black Tour 2024 veröffentlicht, bei der Aviana als Support von Imminence und der Band Allt auftreten werden. Die Tour hat am 5. Oktober in Amsterdam, Niederlande begonnen, und umfasst 19 Termine in verschiedenen europäischen Großstädten, darunter auch in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen Ländern. Zu den bemerkenswerten Shows gehören die bereits ausverkauften Auftritte in Sint-Niklaas, Berlin und Köln, während für andere Städte wie München und Glasgow nur noch wenige Tickets verfügbar sind.

Immince – The Black Tour Europe 2024

Special Guests: Aviana, Allt

05.10 Amsterdam, NED – Melkweg (Low Tickets)

06.10 Sint Niklaas, BEL – De Casino (Sold Out)

08.10 Glasgow, UK – Garage (50% Sold)

09.10 Manchester, UK – O2 Ritz (50% Sold)

10.10 London, UK – Electric Ballroom (60% Sold)

11.10 Paris, FRA – Bataclan

13.10 Lyon, FRA – La Rayonne (50% Sold)

14.10 Zurich, SUI – Dynamo (50% Sold)

15.10 Stuttgart, GER – Im Wizemann (70% Sold)

16.10 Cologne, GER – Carlswerk Victoria (Sold Out)

18.10 Leipzig, GER – Taubchenthal (Low Tickets)

19.10 Frankfurt, GER – Zoom

21.10 Munich, GER – Muffathalle (Low Tickets)

22.10 Hannover, GER – Capitol (Upgraded)

23.10 Berlin, GER – Columbia Theater (Sold Out)

25.10 Warsaw, POL – Proxima (50% Sold)

27.10 Prague, CZE – Meet Factory (50% Sold)

28.10 Vienna, AUT – Simm City (Low Tickets)

29.10 Budapest, HUN – Barba Negra (50% Sold)

Tickets: hier

Aviana – Besetzung:

Joel Holmqvist – Gesang

Death – Gitarre

Fear – Gitarre

Dark – Schlagzeug

Aviana online:

https://www.avianaofficial.com

https://www.facebook.com/avianaswe

https://www.instagram.com/avianaswe