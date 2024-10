Lankester Merrin: veröffentlichen „Mastermind“ vom kommenden Album

Am 24. Oktober erscheint mit Dark Mother’s Child das dritte Album der female fronted Melodic Metaller Lankester Merrin. Von Heavy Doublebass Nummern, über abwechslungsreiche Midtemporocker bis hin zu mitreißenden Metalhymnen ist bei den neun Songs für jeden, der auf harten, hochmelodischen Power Metal, der sich trotz female Vocals von der üblichen Symphonic Ecke fernhält, was dabei. Natürlich darf der facettenreiche Gesang von Frontfrau Cat Rogers, deren Vocals ein fast schon unverwechselbares Aushängeschild der Band sind, nicht unerwähnt bleiben. Als erste Kostprobe gibt’s nun mit Mastermind den ersten kompletten Song aus dem neuen Werk als Visualizer auf YouTube, welcher aufmerksamen Fans auszugsweise bereits im offiziellen Festivalfilm des Rockharz 2024 als Soundtrack unter die Ohren gekommen ist. Hört rein. Die finale Tracklist von Dark Mother’s Child findet ihr anbei.

Dark Mother’s Child Tracklist:

1. Eyes Of The Night

2. High Plains Drifter

3. Hoist Up The Sail

4. Immortal Prince

5. In Rank And File

6. Lords Of The Flies

7. Mastermind

8. When Darkness Comes

9. Valley Of Tears

Links:

https://www.instagram.com/lankestermerrin_official/

https://www.facebook.com/LankesterMerrinBand/