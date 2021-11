Aviana: veröffentlicht neue Single/Video ‚Overcome‘

Overcome!

Der schwedische Alternative-Metal-Act Aviana hat das Musikvideo zur schweren, neuen Flaggschiff-Single Overcome via Arising Empire veröffentlicht. Overcome folgt auf die vorherigen Singles Rage, Oblivion und Retaliation, die Anfang des Jahres die Rückkehr von Aviana markierten und nun ausschließlich von Joel Holmqvist angeführt wird.

Overcome ist ein gesprungenes Fenster in Avianas Seele, mit emotional nacktem Text und flackernd schweren Beats, um die dunkelsten menschlichen Emotionen zu erforschen, die uns ständig verfolgen und verspotten.

Zur neuen Single kommentiert Holmqvist:

„Dieser Song ist etwas ganz Besonderes. Der Sound von Overcome passt nicht wirklich zu einem der Songs, den wir zuvor geschrieben haben. Aber es ist ein Sound, auf den ich wirklich stolz bin und mich sehr freue, wie er bei den Fans ankommt.

Ich würde es als schwungvollen „Djent Rock vs Industrial Metal“-Song beschreiben. Wir haben ein paar wirklich coole elektronische Details hinzugefügt, wie einen 808-Synthesizer, und ich habe viel mit meiner Stimme herumgespielt, um neue Sachen auszuprobieren und die Dinge frisch und interessant zu halten.“

Im vergangenen Jahr erlebten viele Menschen dunkle Zeiten und erlitten große Verluste. Joel Holmqvist, Sänger des schwedischen Metalcore-Acts Aviana, war einer dieser Leute. Trotz der erfolgreichen Veröffentlichung ihres zweiten Albums Epicenter über Arising Empire im Jahr 2019 erklärten alle seine ehemaligen Bandkollegen, dass sie Aviana im März 2020 verlassen würden.

Holmqvist erklärt: „Ich war lange Zeit an einem dunklen Ort, als meine ehemaligen Bandkollegen beschlossen, die Band zu verlassen. Es war hart! Ich denke, diese Songs spiegeln all diese Gefühle und Gedanken wider, die ich in dieser schwierigen Zeit bekämpfen musste.“

Holmqvist erkannte jedoch schnell, dass er mit Aviana noch nicht fertig war und beschloss, das Projekt selbst fortzusetzen. Während der Pandemie hat er Kraft gesammelt, um etwas Neues und Besonderes aufzubauen – das nächste Kapitel von Aviana.

Der neue Sound von Aviana ist härter als je zuvor und bietet einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, versichert Holmqvist abschließend: „Ich baue Aviana allein weiter auf. Es kommt ein neues Kapitel, eine neue Geschichte und eine neue Ära!“

„Just let me breathe.“

Imminence Heaven In Hiding: Release Shows

With special guest: Aviana + Eyes Wide Open

2022.01.27 Gothenburg @ Valand

2022.01.28 Stockholm@ Nalen Klubb

Kill The Lights United Kingdom 2022

With special guest: Aviana

2022.03.09 Bridgend @ Hobos

2022.03.10 Bournemouth @ The Anvil

2022.03.11 Birmingham @ Asylum 2

2022.03.12 Manchester @ Star And Garter

2022.03.13 Glasgow @ The Garage Attic

2022.03.15 Leeds @ The Key Club

2022.03.16 Nottingham @ The Old Salutation

2022.03.17 Bristol @ Rough Trade

2022.03.18 London @ Boston Music Room

2022.03.19 Brighton @ Green Door Store

Tickets on sale now: www.avianaofficial.com

Mehr über Aviana:

Mitglieder: Joel Holmqvist

Heimat: Norrköping, Sweden

Label: Arising Empire

http://www.avianaofficial.com

http://www.facebook.com/avianaswe